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'प्रियंका गांधी से मांगी थी जिम्मेदारी, अब तक नहीं मिला जवाब', कांग्रेस से नाराज दिखे सांसद पप्पू यादव

MP Pappu Yadav: पप्पू यादव ने विपक्षी दलों की निष्क्रियता पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बिहार में कई बड़ी घटनाएं हुईं, लेकिन विपक्ष सड़क पर नहीं उतरा. उन्होंने कहा कि नीट छात्र की मौत, बच्ची से रेप और बड़े साइक्लोन जैसी घटनाओं पर भी विपक्ष सक्रिय नहीं दिखा.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 11, 2026, 08:27 AM IST

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पप्पू यादव, सांसद, पूर्णिया
पप्पू यादव, सांसद, पूर्णिया

MP Pappu Yadav on Congress: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव एक बार फिर अपने बेबाक बयान को लेकर चर्चा में हैं. रविवार को सोशल मीडिया पर लाइव आकर उन्होंने बिहार की राजनीति, विपक्ष की भूमिका और कांग्रेस संगठन को लेकर खुलकर नाराजगी जताई. इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला और कहा कि बिहार में जनता परेशान है, लेकिन विपक्ष सड़क पर उतरने के बजाय सिर्फ सोशल मीडिया की राजनीति कर रहा है.

लाइव के दौरान पप्पू यादव ने कहा कि अगर विपक्ष मजबूत तरीके से जनता के मुद्दों को उठाता, तो सरकार को उसकी औकात पता चल जाती. उन्होंने कहा कि नेताओं को सिर्फ फेसबुक पोस्ट और बयानबाजी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जनता के बीच जाकर संघर्ष करना चाहिए. उन्होंने यहां तक कहा कि जरूरत पड़ी, तो सीने पर गोली भी खा लेंगे, लेकिन जनता की आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेंगे.

पप्पू यादव ने विपक्षी दलों की निष्क्रियता पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बिहार में कई बड़ी घटनाएं हुईं, लेकिन विपक्ष सड़क पर नहीं उतरा. उन्होंने कहा कि नीट छात्र की मौत, बच्ची से रेप और बड़े साइक्लोन जैसी घटनाओं पर भी विपक्ष सक्रिय नहीं दिखा. उनका आरोप था कि जनता परेशान है, लेकिन विपक्ष सरकार को आईना दिखाने में विफल रहा है.

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इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की. पप्पू यादव ने कहा कि वह बिहार में कांग्रेस समर्थित हैं, लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से भी जिम्मेदारी देने की मांग की थी, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि पार्टी में निर्णय लेने की क्षमता की कमी दिख रही है.

वहीं, गोपालगंज के चर्चित विधायक अनंत सिंह पर एफआईआर दर्ज होने के मामले में भी पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने वहां के एसपी की कार्रवाई की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया.

अपने बयान में पप्पू यादव ने कहा कि राजनीति सिर्फ कुर्सी पाने का माध्यम नहीं होना चाहिए. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सबको सिर्फ कुर्सी चाहिए, कुर्सी मिलने के बाद कोई काम नहीं करता. उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है.

रिपोर्ट: संतोष नायक

यह भी पढ़ें: बिहार में अब MLC चुनाव का बजेगा बिगुल, निशांत कुमार भी उतरेंगे मैदान में

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