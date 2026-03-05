'पीठ में खंजर घोंपा गया...', पप्पू यादव ने नीतीश की बीमारी को बताया गहरी साजिश

MP Pappu Yadav: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के लिए नामांकन के बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एक बड़ा और विवादित बयान दिया है. पप्पू यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार फिलहाल शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और उन्हें अब आराम कर अपने बेटे निशांत कुमार को कमान सौंप देनी चाहिए. सांसद पूप्पू यादव ने यह बातें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कही.

सासंद पप्पू यादव ने फेसबुक पर लिखा कि नीतीश कुमार शारिरिक और मानसिक रूप से थोडा अस्वस्थ्य है, क्या नीतीश जी की मानसिक स्थिति खुद खराब हुई या कोई परिस्थितियां कोई उस पर काम कर रही है. कौन लोग हैं? आस्तिन के सांप जो नीतिश जी के पीठ में खंजर घोपा है, जनता माफ नहीं करेगी, जांच का विषय है, कौन होंगे सीएम मुझे तो दूर दूर तक नहीं दिखता है कि नीतीश कुमार जी की भरपाई हो पाए.

उन्होंने आगे लिखा कि इतना प्रेशर किस बात का है, कौन है इसके पीछे? बीजेपी का सीएम हो, इसकी क्या आवश्यकता थी, क्योंकि आपको पता है अगर बंगाल चुनाव आप हारेंगे तो निशांत जेडीयू से सीएम हो, निशांत बेहतर हैं, शालिन हैं. पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी का क्यों? जेडीयू का क्यों नहीं? निशांत को सीएम बना देना चाहिए, बिहार के हित में बीजेपी का सीएम नहीं होगा. एक व्यक्ति जो सीएम के साथ रहे, उनसे विनती है कि जेडीयू का ही सीएम हो, नौ रत्न पदाधिकारियों और नौ रत्न नेताओं को बीजेपी मिट्टी में मिलाने का काम करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि सीएम नीतीश कुमार बिहार के सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले हैं. वह अब देश के उच्च सदन में विराजमान होने का मन बना चुके हैं, इसके लिए उन्होंने गुरुवार को राज्यसभा जाने के लिए नामांकन किया.

यह भी पढ़ें: नीतीश कुमार का दिल्ली दरबार में एंट्री! राज्यसभा के लिए नामांकन की एक-एक तस्वीर