पप्पू यादव ने लोकसभा अध्यक्ष से की मुलाकात, पटना पुलिस की कार्यशैली और विशेषाधिकार हनन की शिकायत दर्ज

MP Pappu Yadav News: दिल्ली में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की. इस मुलाकात में उन्होंने स्पीकर से क्या-क्या बातचीत की, इसकी सारी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शेयर किया.

Written By  Shailendra |Last Updated: Feb 21, 2026, 04:59 PM IST

पप्पू यादव ने लोकसभा अध्यक्ष को दी गिरफ्तारी की पूरी जानकारी (Image-Rajesh Ranjan)
MP Pappu Yadav: पूर्णिया लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया. उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि 20 फरवरी, 2026 दिन शुक्रवार को नई दिल्ली में ओम बिरला (Om Birla) अध्यक्ष लोकसभा से मुलाकात कर हमने 6 फरवरी की पूरी घटना से उन्हें साक्ष्यों समेत अक्षरशः अवगत कराया और इस गंभीर मामले में संज्ञान लेकर न्यायोचित कार्रवाई करने का आग्रह किया. 

पप्पू यादव ने आगे लिखा कि हमने बताया कि किस तरह कुछ नेताओं, पटना पुलिस के वरीय अधिकारी और एक कथित रूप से सेल के इंस्पेक्टर ने रात करीब साढ़े 9 बजे मेरे पटना आवास पर बिना किसी वारंट के चढ़ाई की, मानो मैं कोई फरार अपराधी हूं. आधी रात को सैकड़ों पुलिसकर्मियों के साथ मुझे उस मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसकी सूचना तक मुझे कभी नहीं दी गई थी. खराब स्वास्थ्य के बावजूद मैंने अनुरोध किया कि मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन एक सांसद के विशेषाधिकारों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी करते हुए मुझे गिरफ्तार कर लिया गया.

अपने फेसबुक पेज पर पप्पू यादव ने लिखा कि इसके बाद रात के अंधेरे में मुझे IGIMS ले जाया गया, जहां घंटों स्ट्रेचर पर लॉबी में रखा गया और पुलिस का व्यवहार भी बेहद अमानवीय रहा. अगले दिन अदालत के आदेश के बावजूद मुझे PMCH में उचित इलाज नहीं मिला और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से मुझे जल्दबाजी में बेउर जेल भेज दिया गया. आज भी मैं दिल्ली में अपना इलाज करवा रहा हूं. 

सांसद पप्पू यादव ने कहा कि हमने यह भी स्पष्ट किया कि मेरे खिलाफ आंदोलन और आचार संहिता से जुड़े मामलों के अलावा कोई आपराधिक केस नहीं है, फिर भी सुनियोजित तरीके से मुझे फंसाने और मेरी आवाज दबाने की कोशिश की गई. अध्यक्ष लोकसभा से हमने कहा कि यह सब केवल इसलिए किया गया ताकि मैं उस नीट की मेधावी बेटी के लिए न्याय की आवाज न उठा सकूं, जिसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई और जिसे दबाने में पुलिस, माफिया और कुछ प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत सामने आ रही है. 

उन्होंने आगे लिखा कि हमने उनसे (Om Birla) अपील की कि लोकतंत्र में एक जनप्रतिनिधि की आवाज को कुचलने की ऐसी साजिश पर कठोर कार्रवाई हो और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा न जाए. मुझे न्यायपालिका और जनता रूपी भगवान पर भरोसा था. इसी विश्वास से मैं जेल से बाहर आया हूं, लेकिन लगातार हो रही इन साजिशों के खिलाफ अब निर्णायक न्याय की आवश्यकता है.

