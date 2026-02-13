BREAKING: जेल से बाहर आएंगे पप्पू यादव! पटना की निचली अदालत से 3 मामलों में मिली बेल

Pappu Yadav Bail: पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को कानूनी मोर्चे पर आज बड़ी राहत मिली है. पटना की एक विशेष अदालत ने सांसद को तीन अलग-अलग आपराधिक मामलों में नियमित जमानत दे दी है.
Trending Photos
Pappu Yadav Bail News: पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को कानूनी मोर्चे पर आज बड़ी राहत मिली है. पटना की एक विशेष अदालत ने सांसद को तीन अलग-अलग आपराधिक मामलों में नियमित जमानत दे दी है.
क्या है पूरा मामला?
सांसद पप्पू यादव के खिलाफ पटना के अलग-अलग थानों में कई पुराने मामले लंबित हैं. 13 फरवरी, 2026 दिन शुक्रवार को सुनवाई मुख्य रूप से इन तीन मामले पर हुई. बुद्धा कॉलोनी थाना में दर्ज एक पुराने मामले में कोर्ट ने सुनवाई की. कोतवाली पुलिस स्टेशन से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में दलीलें पेश की गईं.