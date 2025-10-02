Advertisement
नाव हादसा पीड़ितों से मिले सांसद पप्पू यादव, सरकार पर भी साधा निशाना

Bihar News: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव छातापुर के डहरिया पंचायत स्थित चकला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने हालिया नाव हादसे में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और आर्थीक मदद दी. इस दौरान उन्होंने राज्य व केंद्र सरकार पर हमला बोला और नेताओं पर मृतकों के परिजनों को राहत राशि बांटकर वोट की राजनीति करने का आरोप लगाया.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 02, 2025, 07:27 PM IST

पप्पू यादव, सांसद पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र
Bihar News: पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव शुक्रवार को छातापुर प्रखंड के डहरिया पंचायत स्थित चकला गांव पहुंचे. यहां उन्होंने हाल ही में हुए नाव हादसे में मारी गई महिलाओं के परिजनों से मुलाकात की. सांसद ने शोक संतप्त परिवारों को ढाढ़स बंधाया और आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया. गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व बेलापट्टी गांव स्थित मिरचईया नदी में नाव पलट जाने से पांच महिलाओं की मौत हो गई थी. इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया. हादसे के बाद परिजनों से मिलने पहुंचे पप्पू यादव ने उनके दुख में साथ खड़े होने का भरोसा दिलाया.

इस दौरान सांसद ने राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हादसे के बाद मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये का चेक दिया गया है, लेकिन यह पैसा किसी नेता या पार्टी का नहीं, बल्कि जनता का है. पप्पू यादव ने सवाल उठाया कि जब जनता का ही पैसा है तो नेताओं का इस तरह से ‘उपकार’ जताना और राजनीतिक लाभ लेना कहां तक सही है?

ये भी पढ़ें: तेज प्रताप ने छोटे भाई तेजस्वी यादव को दी नसीहत, कहा- उन्हें मर्यादा समझनी चाहिए

उन्होंने आगे कहा कि सुपौल जिले में लंबे समय से एक मंत्री हैं, जो पहले सिंचाई मंत्री भी रह चुके हैं. इसके बावजूद इलाके के लोगों को अब तक बाढ़ से मुक्ति नहीं मिल सकी है. पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि क्षेत्र को लगातार नेताओं और मंत्रियों ने लूटा है और अब पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देकर वोट की राजनीति की जा रही है.

सांसद ने कहा कि यह लड़ाई केवल सड़क पर ही नहीं, बल्कि संसद के भीतर भी जारी रहेगी. उन्होंने पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज को सदन तक मजबूती से उठाया जाएगा. साथ ही सरकार से मांग की कि बाढ़ और नाव हादसों से बचाव के लिए ठोस और स्थायी कदम उठाए जाएं.
इनपुट: सुभाष चंद्रा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

