'बिहार की राजनीति करने का अब मन नहीं करता', सांसद पप्पू यादव का छलका दर्द

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार परिवारवाद का खूब आरोप लग रहा है. इसके अलावा आरजेडी पर टिकट बेचने का आरोप भी लग रहा है. इसको लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस को छोड़कर सभी दलों में बाप, बेटा, समधी, मां सबको टिकट दिया गया. कांग्रेस को छोड़ कर सभी ने टिकट बेचा. उन्होंने कहा कि सभी ने अपराधी और बाहुबली को टिकट दिया. ये ठीक थोड़े है लोकतंत्र और बिहार के लिए. पप्पू यादव ने कहा कि लगभग सभी की यही स्थिति है, बिहार की राजनीति करने का अब मन नहीं करता, लगता है राजनीति छोड़ दूं और लगभग मैं उसी ओर जा रहा हूं.

पप्पू यादव ने आगे कहा कि कांग्रेस के पक्ष में लहर था, हमारे नेता ने जिस परसेप्शन को बनाया था, उसको 20 दिन के अंदर खत्म करने की कोशिश हुई है. जनता राहुल गांधी के साथ आज भी खड़ा रहना चाहती है, किसी दूसरे के नाम पर वोट नहीं करना चाहती है.

पप्पू यादव से जब सवाल पूछा गया कि आरजेडी कह रही है तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है तो पप्पू यादव ने कहा कि सवाल ही नहीं उठता, ये चुनाव राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हो रहा है. अगर किसी और के चेहरे पर चुनाव हुआ तो सत्यानाश ही हो जाएगा.

जब पप्पू यादव से पूछा गया महागठबंधन में सीएम फेस तेजस्वी हैं तो पप्पू यादव ने कहा मुझे नहीं पता. वहीं, पप्पू यादव ने सीएम नीतीश को लेकर कहा कि एनडीए में नीतीश कुमार को खत्म करने की कोशिश हो रही है, उनका सम्मान कांग्रेस के साथ है.

