'गिरिराज सिंह का नाम आज से सुअर सिंह', सांसद पप्पू यादव के पोस्ट ने बढ़ाई बिहार की सियासी तपिश

MP Pappu Yadav: पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह की तुलना सुअर से की है. उन्होंने लिखा कि आज से गिरिराज सिंह को सुअर सिंह कहा जाना चाहिए. न काम न धाम, बस कीचड़ में लोटना है इनका काम.

Written By  Shailendra |Last Updated: Jan 12, 2026, 10:41 PM IST

सांसद पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह का किया नामकरण(File Photo)
MP Pappu Yadav on Giriraj Singh: बिहार की सियासत में जुबानी जंग तेज हो गई है. इतनी तेज की सारी मर्यादा लांघी जा रही है. हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के सुअर पालने वाले विवादित बयान पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने शब्दों सारी मर्यादा लांघ गए. सांसद ने सोशल मीडिया पर गिरिराज सिंह के खिलाफ पोस्ट किया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पप्पू यादव ने बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह की तुलना सुअर से की है.

पप्पू यादव का पोस्ट
पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव (MP Pappu Yadav) ने केंद्रीय मंत्री पर निशाना साधते हुए लिखा कि गिरिराज सिंह (Union Minister Giriraj Singh) का नाम आज से सुअर सिंह किया जाता है. काम न धाम बस कीचड़ में लोटना है इनका काम... का हो सुअर सिंह.

गिरिराज सिंह कहां और क्या दिया था बयान?
दरअसल, एक दिन पहले बेगूसराय में एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहा था कि अब वे सुअर पालेंगे ताकि एक खास धर्म के लोग उनके पास न आ सकें, क्योंकि कुछ धर्मों को मानने वाले लोग सुअर को अपवित्र मानते हैं. गिरिराज सिंह ने यह बयान बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा के नरपुर हाई स्कूल कैंपस में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के दौरान दिया था.

सांसद पप्पू यादव के पोस्ट ने बढ़ाई बिहार की सियासी तपिश
माना जा रहा है कि पप्पू यादव के इस पोस्ट के बाद बिहार की सियासी तपिश (Bihar Political Temperature) बढ़ जाएगी. सियासी हलकों में अटकलें लगाई जा रही है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी तगड़ पलटवार कर सकते हैं, क्योंकि वह अपने बेबाक और तलावर दी धार जैसे बयान देने के लिए जाने जाते हैं.

