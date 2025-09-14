मृत्युंजय तिवारी का डबल इंजन सरकार पर वार, पाकिस्तान के साथ मैच पर जताई नाराजगी

Bihar Politics: राष्ट्रीय जनता दल के नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि इस सरकार में गुंडाराज कायम हो गया है, अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है और इसीलिए दिनदहाड़े लोगों की हत्या की जा रही है.

मृत्युंजय तिवारी ने जनता दल (यूनाइटेड) नेता नीरज कुमार के उस बयान पर भी जोरदार पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव पर ही अपराध का सिंडिकेट चलाने का आरोप लगाया था.

ये भी पढेंं: देर रात GMCH पहुंचे तेजस्वी यादव, NDA सरकार में बदहाल हुई स्वास्थ्य व्यवस्था

Add Zee News as a Preferred Source

मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार की डबल इंजन सरकार में अपराधी बेखौफ होकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं और सरकार के लोग तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े कर रहे हैं. आरोप लगाने वाले लोगों को उन्होंने निकम्मी सरकार का कुपात्र बताया.

पटना में राजद नेता ने कहा कि बिहार की डबल इंजन सरकार के रहते बिहार का भला नहीं हो सकता है, इसीलिए सारा दोष तेजस्वी यादव पर डाला जा रहा है. इस सरकार में अपराधी घर में घुसकर गोली मारते हैं. अपराधियों के तांडव से बिहार थरथरा रहा है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा. बिहार से एनडीए सरकार का जाना तय है.

दुबई में भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच विवाद की चरम सीमा पर पहुंच गया है. मृत्युंजय तिवारी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि पानी और खून साथ नहीं बह सकते हैं, फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट कैसे हो रहा है. उन्होंने कहा कि इस क्रिकेट मैच से जनता में काफी नाराजगी है. जनता की भावना का सम्मान होना चाहिए. जनता जवाब चाह रही है और जवाब मिलना चाहिए.

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर विपक्षी दलों के कई नेताओं ने ऐतराज जताया है. नेताओं का मानना है कि पहलगाम आतंकी घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ. पाकिस्तान आतंक को पनाह देने वाला देश है, ऐसे में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहिए.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!