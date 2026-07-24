मृत्युंजय तिवारी आज ज्वाइन कर सकते हैं BJP, हाल ही में RJD से दिया था इस्तीफा

लालू यादव के पुराने सिपाही रहे मृत्युंजय तिवारी आज (शुक्रवार, 24 जुलाई) बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं. उन्होंने हाल ही में राजद पार्टी से इस्तीफा दिया था. जानकारी के मुताबिक, वह आज (शुक्रवार, 24 जुलाई) को पटना में बीजेपी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे. प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रह सकते हैं. लंबे समय तक आरजेडी के प्रवक्ता रहे मृत्युंजय ने 16 जुलाई को लालू-तेजस्वी यादव की पार्टी से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने पार्टी में खुद के अपमानित होने का आरोप लगाया. आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया था और तेजस्वी यादव के विदेश दौरे से लौटने तक इंतजार करने को कहा था. हालांकि, मृत्युंजय ने कहा कि अब उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है.