मृत्युंजय तिवारी आज ज्वाइन कर सकते हैं BJP, हाल ही में RJD से दिया था इस्तीफा

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लालू यादव के पुराने सिपाही रहे मृत्युंजय तिवारी आज (शुक्रवार, 24 जुलाई) बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं. उन्होंने हाल ही में राजद पार्टी से इस्तीफा दिया था. जानकारी के मुताबिक, वह आज (शुक्रवार, 24 जुलाई) को पटना में बीजेपी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे. प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रह सकते हैं. लंबे समय तक आरजेडी के प्रवक्ता रहे मृत्युंजय ने 16 जुलाई को लालू-तेजस्वी यादव की पार्टी से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने पार्टी में खुद के अपमानित होने का आरोप लगाया. आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया था और तेजस्वी यादव के विदेश दौरे से लौटने तक इंतजार करने को कहा था. हालांकि, मृत्युंजय ने कहा कि अब उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है.
उन्होंने पार्टी में खुद के अपमानित होने का आरोप लगाया. आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया था और तेजस्वी यादव के विदेश दौरे से लौटने तक इंतजार करने को कहा था. हालांकि, मृत्युंजय ने कहा कि अब उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है. अभी तक वह राजद का प्रमुख चेहरा थे, टीवी डिबेट से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक वह पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते रहे हैं. राजद से इस्तीफा देते वक्त मृत्युंजय तिवारी ने कहा था कि लालू यादव और राबड़ी देवी हमेशा उनको मानते रहे हैं.
मृत्युंजय तिवारी का बीजेपी में जाना आरजेडी के लिए राजनीतिक स्तर पर बड़ा झटका माना जा रहा है. वे भागलपुर के रहने वाले हैं. वह आरजेडी के चंद ब्राह्मण नेताओं में से एक थे. लगभग एक दशक तक वह पार्टी के प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी की भूमिका में रहे हैं. कहा जा रहा है कि राजद पार्टी के अंदर जिस तरह से उनकी उपेक्षा हो रही थी, उसके बाद उन्होंने यह बड़ा फैसला लिया.