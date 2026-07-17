भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय से मिले मृत्युंजय तिवारी, राजनीतिक अटकलें तेज

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राष्ट्रीय जनता दल को गुरुवार देर शाम उस समय बड़ा झटका लगा, जब मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था. इस्तीफा देने के साथ ही मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी में खुद की अनदेखी और चुनिंदा लोगों पर संगठन को बर्बाद करने का आरोप लगाया है. अब खबर आ रही है कि वे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं. उन्होंने कुछ दिनों पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की थी. इस मुलाकात की खबरें आते ही उनके भाजपा में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं.
गुरुवार शाम को मृत्युंजय तिवारी ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल और कई वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों की मौजूदगी में इस्तीफे का ऐलान किया था. उसके बाद बिहार की शांत पड़ी सियासत में एक लहर सी पैदा हो गई थी. तिवारी ने इस्तीफे के बाद बताया कि मैंने पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है. मैंने पार्टी से स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब मेरे जैसे समर्पित, निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए कोई जगह नहीं बची है.
मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा राष्ट्रीय जनता दल के लिए बहुत बड़ा झटका है. तेजस्वी यादव एमवाई समीकरण से आगे जाकर राष्ट्रीय जनता दल को सभी जातियों के लिए समावेशी बनाना चाहते थे, लेकिन राजद के चुनिंदा ब्राह्मण नेताओं में से एक मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे से इस कोशिश को बड़ा झटका लगा है.
यह इस्तीफा ऐसे समय में हुआ है, जब बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव चल रहा है और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से रेखा कुमारी अपनी किस्मत आजमा रही हैं. ऐसे में मृत्युंजय तिवारी का यह कहना कि कुछ लोगों ने पार्टी को दीमक की तरह चाटकर बर्बाद कर दिया है, बड़ा संदेश देता है. मृत्युंजय तिवारी राष्ट्रीय जनता दल के लिए कवच के रूप में काम करते थे. जब भी कोई बड़ा मुद्दा सामने आता था, तो मृत्युंजय तिवारी पार्टी का मजबूती से पक्ष रखते थे.
मृत्युंजय तिवारी ने बताया कि जब पार्टी सबसे बुरे दौर में थी, तब लालू प्रसाद यादव ने मीडिया इंचार्ज बनाया था. मैंने पूरी ईमानदारी से अपना दायित्व निभाया और पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाया, लेकिन पार्टी ने जिस तरह से मेरे साथ बर्ताव किया, अब उसके साथ आगे चलना मुश्किल हो गया है. पिछले कुछ महीनों में मुझे कई बार अपमानित किया गया. उन्होंने यह भी कहा कि मैंने इस बारे में तेजस्वी यादव को कई बार बताया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.