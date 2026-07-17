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भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय से मिले मृत्युंजय तिवारी, राजनीतिक अटकलें तेज

मृत्युंजय तिवारी का जाना राजद के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है. शिवानंद तिवारी और मनोज झा के बाद मृत्यंजय तिवारी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक थे. खास बात यह है कि जिस तरह के आरोप लगाकर तेजप्रताप और रोहिणी आचार्य पार्टी से निकले, वैसे ही आरोप लगाते हुए तिवारी भी रुखसत हो गए.

Written BySunil MIshra
Published: Jul 17, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:52 AM IST
भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय से मिले मृत्युंजय तिवारी, राजनीतिक अटकलें तेज
Image Credit: मृत्यंजय तिवारी, राजद के पूर्व प्रवक्ता (File Photo)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Sunil MIshra

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.इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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