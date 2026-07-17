भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय से मिले मृत्युंजय तिवारी, राजनीतिक अटकलें तेज

राष्ट्रीय जनता दल को गुरुवार देर शाम उस समय बड़ा झटका लगा, जब मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था. इस्तीफा देने के साथ ही मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी में खुद की अनदेखी और चुनिंदा लोगों पर संगठन को बर्बाद करने का आरोप लगाया है. अब खबर आ रही है कि वे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं. उन्होंने कुछ दिनों पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की थी. इस मुलाकात की खबरें आते ही उनके भाजपा में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं.