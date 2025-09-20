'बड़े भाई की भूमिका में राजद', सीट बंटवारे से पहले तेजस्वी यादव के करीबी नेता का बयान
'बड़े भाई की भूमिका में राजद', सीट बंटवारे से पहले तेजस्वी यादव के करीबी नेता का बयान

Bihar Politics News: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा है. इस बीच राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बिहार में 'बड़े भाई' की भूमिका में आरजेडी.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 20, 2025, 11:36 AM IST

बिहार में 'बड़े भाई' की भूमिका में आरजेडी: मृत्युंजय तिवारी (File Photo)
बिहार में 'बड़े भाई' की भूमिका में आरजेडी: मृत्युंजय तिवारी (File Photo)

Bihar News: बिहार की राजनीति में महागठबंधन के भीतर 'बड़े भाई' की भूमिका को लेकर बहस तेज हो गई है. चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की सक्रियता और सीट बंटवारे पर हो रही चर्चाओं के बीच, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने यह साफ कर दिया है कि बिहार में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत वही है और महागठबंधन में नेतृत्वकारी भूमिका भी उसी की होगी.

आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने शनिवार को कहा कि हर चुनाव में बिहार में आरजेडी ने बड़े भाई की भूमिका निभाई है और आगे भी निभाएगी. आरजेडी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है और इसकी असली ताकत जमीन पर है. यह बात सबको अच्छी तरह से समझ में आती है, इसमें किसी भी तरह का कोई भ्रम या संदेह नहीं है.

बीजेपी नेताओं की तरफ से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा के दौरान लोगों को कलम बांटने पर की गई आलोचना पर तिवारी ने तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि जो लोग तलवार और बंदूकें बांटते हैं, वे कलम की कीमत कभी नहीं समझ सकते. तेजस्वी यादव ने वहां पेन बांटे, जहां आमतौर पर हथियार बांटे जाते थे. यही सोच का फर्क है. तेजस्वी यादव कलम बांटते हैं और दूसरी तरफ बंदूक-तलवार बांटने वाले लोग हैं. यही असली लड़ाई है.

महागठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर कांग्रेस द्वारा की गई बैठकों पर भी आरजेडी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की. मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि गठबंधन में अलग-अलग दल हैं. हम चुनाव गठबंधन का हिस्सा बनकर लड़ते हैं. हर पार्टी के अपने कार्यक्रम और नीतियां होती हैं और वे संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक करती हैं. अगर कोई सहयोगी दल मजबूत होता है, तो पूरा गठबंधन मजबूत होता है. लेकिन कांग्रेस भी अच्छी तरह समझती है कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है और असली ताकत जमीन पर है. जमीनी हकीकत को हमारे सहयोगी दल भी समझते हैं.

इनपुट: आईएएनएस

;