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'भाजपा ने विधायकों की खरीद-फरोख्त की...', राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार पर भड़के मुकेश सहनी

Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी की करारी हार पर मुकेश सहनी ने भाजपा पर अपना गुस्सा उतारा. उन्होंने कहा कि भाजपा को न लोकतंत्र पर भरोसा है, न वह संविधान को मानती है. उसका मकसद येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 17, 2026, 12:27 PM IST

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मुकेश सहनी (फाइल फोटो)
मुकेश सहनी (फाइल फोटो)

Mukesh Sahani On Rajya Sabha Chunav: राज्यसभा चुनाव में बिहार की पांचों सीटों पर एनडीए ने क्लीन स्वीप कर दिया और महागठबंधन को एक भी सीट हासिल नहीं हुई. मतदान के वक्त कांग्रेस के तीन और राजद के एक विधायक की अनुपस्थिति के कारण महागठबंधन कैंडिडेट को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. इस पर सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है. महागठबंधन में शामिल वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भाजपा पर विधायकों की खरीद-खरोख्त का आरोप लगाया है. पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि इस चुनाव में महागठबंधन के पास आवश्यक 41 से ज्यादा वोट थे, लेकिन भाजपा ने पैसे और सत्ता के बल पर महागठबंधन के चार विधायकों को वोट देने से रोक दिया.  
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‎उन्होंने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा को न लोकतंत्र पर भरोसा है, न वह संविधान को मानती है. उसका मकसद येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना है. उन्होंने कहा कि पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भी पैसे के बल पर वोट लिया गया और एक बार फिर राज्यसभा चुनाव में अर्थतंत्र के बल पर विधायकों की खरीद की गई.  

ये भी पढ़ें- अगर तेजस्वी ने अपने MLA पर एक्शन लिया तो खतरे में पड़ जाएगा नेता प्रतिपक्ष का पद
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‎उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस चुनाव में एनडीए द्वारा पांच उम्मीदवारों को उतारा गया था, उसी समय यह आशंका बन गई थी कि भाजपा पैसे और सत्ता तंत्र के बल पर विधायकों की खरीद-फरोख्त करेगी और आज इसका प्रमाण पूरे देश को मिल गया.  
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‎वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा, "भाजपा के नेता और एनडीए के राज्यसभा उम्मीदवार इस लोकतांत्रिक चुनाव को जीतने के लिए खरीद-फरोख्त कर रहे हैं, जो एक अपराध है.”  ‎उन्होंने कहा कि भाजपा पहले भी हमारी पार्टी के चार विधायकों को खरीद चुकी थी. 

उन्होंने जनप्रतिनिधियों को भी नसीहत देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता ने विश्वास के साथ चुना था, लेकिन अब वही लोग पैसे के लिए अपने सिद्धांत और चरित्र से समझौता कर रहे हैं, जिसे किसी भी परिस्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता है.

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