महाराष्ट्र का जिक्र कर मुकेश सहनी ने बताया NDA को VIP की किस बात से तकलीफ, जानिए

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 30, 2025, 03:35 PM IST

मुकेश सहनी
Bihar Chunav 2025: बिहार में महागठबंधन के उपमुख्यमंत्री उम्मीदवार और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने एनडीए के सीएम चेहरे की घोषणा न होने पर शंका जाहिर की है. उन्होंने महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना है तो भाजपा इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे. मुकेश सहनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'एनडीए के लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं. जैसे हमने अपने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री उम्मीदवारों की घोषणा की, उसी तरह भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम फेस घोषित करे, तभी मैं उन पर विश्वास करूंगा.'

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

 

'ये लोग विश्वास करने लायक नहीं हैं'
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का समय सबको याद होगा. उस समय भी ये लोग कहते थे कि शिंदे को मुख्यमंत्री बना रहे हैं और शिंदे के नाम पर चुनाव लड़े और बाद में फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया. ये लोग इसी तरह का काम करते रहते हैं, ये लोग विश्वास करने लायक नहीं हैं. बड़ी बात यह है कि यहां तो एनडीए की सरकार बन ही नहीं रही है. मुकेश सहनी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों पहले भाजपा ने कहा गया था कि चुनाव जीतने के बाद विधायक दल के नेता चुनेंगे कि अबकी बार मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है. ये लोग बार-बार अलग-अलग बयान देते रहते हैं. अगर नीतीश कुमार का नाम आएगा तब भी हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. पिछली बार ही नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री बने, याद होगा.

'अति पिछड़े समाज का बेटा उपमुख्यमंत्री कैसे बन जाएगा'
मुकेश सहनी ने कहा कि एनडीए को तकलीफ इस बात की है कि एक अति पिछड़े समाज का बेटा उपमुख्यमंत्री कैसे बन जाएगा. वे भाई-भाई को लड़ाना चाहते हैं. हम सभी जाति और सभी धर्म के लोगों को सम्मान देंगे. हम बांटने वाली राजनीति नहीं करते हैं. बिहार से अबकी बार एनडीए की सरकार बाहर जा रही है और महागठबंधन की सरकार बन रही है. जनता को हम लोगों पर विश्वास है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता एनडीए की सरकार के कामों से संतुष्ट नहीं है. यहां पर जनता की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है. नीतीश कुमार के दौर में बेरोजगारी सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है. ये लोग केवल अपनों पर ध्यान देते हैं.

-आईएएनएस

bihar chunav 2025

