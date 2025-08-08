Bihar Chunav 2025: 'देश में चुनाव मत करवाइए...', जानें मुकेश सहनी ने क्यों कही ये बात?

Mukesh Sahani On Bihar SIR: लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार (07 अगस्त) को चुनाव आयोग पर बड़े गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग भी इसमें शामिल है. अब इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है. इसी कड़ी में महागठबंधन में शामिल VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा. मुकेश सहनी ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसका काम निष्पक्ष चुनाव कराना है. सहनी ने कहा कि अगर वोट चोरी करके अगर चुनाव करना है तो इससे अच्छा देश में चुनाव ही नहीं करना चाहिए. क्योंकि चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है और यह पैसा किसी नेता का नहीं होता है. जनता का पैसा होता है. जब अगर लोकतंत्र को खत्म ही करना है तो चुनाव ही क्यों करना है. फिर हिटलर के जैसे आप बैठ जाइए और चलाते रहिए सरकार, जब तक आप जिंदा रहिएगा.

वीआईपी सुप्रीमो ने कहा कि संविधान में जनता को जो वोट का अधिकार है, वह किस तरीके से चोरी किया जा रहा है. उसको लेकर के कल राहुल गांधी के आवास पर यह खुलासा किया. राहुल गांधी ने बताया कि किस तरह से एक आदमी का 10-10 जगह पर वोटर लिस्ट में नाम बिना एड्रेस और पता का बनता है और किस तरह से वे लोग चुनाव जीत रहे हैं. इसको लेकर हम लोगों को गांव में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है. हर बूथ पर हम लोग समीक्षा करेंगे. उन्होंने कहा कि हम लोग किस तरह से जनता को जागरुक कर सकते हैं. किस तरीके से आंदोलन कर सकते हैं, इन सभी चीजों पर कल चर्चा हुआ.

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025 LIVE: अमित शाह आज आ रहे बिहार, राहुल-तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा की तारीख घोषित

सहनी ने कहा कि 17 तारीख से हमलोग बिहार में वोट बचाओ अधिकार यात्रा पर निकलेंगे. 1 सितंबर को पटना में इसका समापन होना है. उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने तो यह सोचा था कि जो जनता के हित में काम करेंगे. उन्होंने कहा कि वही राज करेंगे जो नहीं करेंगे, उनको 5 साल में कुर्सी छोड़ना पड़ेगा. अगर इस तरीके से है तो कहीं ना कहीं जनता का अधिकार है. वह हनन किया जा रहा है. अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर मुकेश सोहनी ने कहा कि चुनाव का समय है और बिहार मोक्ष का धरती है लोग ऐसे आते जाते रहेंगे, लेकिन मैं अमित शाह जी से कहूंगा कि दिल्ली में आप देश के गृह मंत्री हैं. महाराष्ट्र में आपकी सरकार है. फिर सीतामढ़ी की बेटी-बहन को महाराष्ट्र में मराठी बोलने के लिए परेशान क्यों किया जा रहा है.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!