निषाद समाज की हर मां के सम्मान पर चोट, राजू दास सार्वजनिक रूप से मांगें माफी: मुकेश सहनी

Mukesh Sahani: विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने तथा कथित महंत राजू दास द्वारा कुंवर निषाद की माताजी के प्रति कथित तौर पर की गई अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कड़ा आक्रोश जताया है. उन्होंने कहा कि किसी मां के प्रति इस तरह की भाषा का प्रयोग न केवल दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है, बल्कि यह पूरे निषाद समाज की माताओं और नारी शक्ति का अपमान है. मुकेश सहनी ने कहा कि एक राष्ट्रीय समाचार चैनल पर सार्वजनिक रूप से कुंवर निषाद की माताजी के प्रति कथित अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया. यह सिर्फ एक परिवार या एक मां का मामला नहीं है, बल्कि समाज की हर मां के सम्मान से जुड़ा गंभीर विषय है. उन्होंने कहा कि वीआईपी पार्टी माता और नारी शक्ति के अपमान पर चुप नहीं बैठेगी.