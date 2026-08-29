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निषाद समाज की हर मां के सम्मान पर चोट, राजू दास सार्वजनिक रूप से मांगें माफी: मुकेश सहनी

Mukesh Sahani: वीआईपी प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कुंवर निषाद की माताजी के प्रति कथित अमर्यादित टिप्पणी को लेकर कड़ा आक्रोश जताया है. सहनी ने इसे निषाद समाज और नारी शक्ति के सम्मान से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए पुलिस प्रशासन से 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 29, 2026, 10:43 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 10:43 PM IST
निषाद समाज की हर मां के सम्मान पर चोट, राजू दास सार्वजनिक रूप से मांगें माफी: मुकेश सहनी
Image Credit: मुकेश सहनी, विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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