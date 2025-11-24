Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3016686
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'लोकतंत्र को खत्म किया, चुनाव में धांधली...', मुकेश सहनी ने बीजेपी पर साधा निशाना

Bihar: मुकेश सहनी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बिहार में लोकतंत्र को खत्म किया, बीजेपी 5 किलो अनाज देकर वोट चोरी कर रही है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 24, 2025, 04:39 PM IST

Trending Photos

'लोकतंत्र को खत्म किया, चुनाव में धांधली...', मुकेश सहनी ने बीजेपी पर साधा निशाना
'लोकतंत्र को खत्म किया, चुनाव में धांधली...', मुकेश सहनी ने बीजेपी पर साधा निशाना

Bihar: VIP पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने SIR के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि बिहार इसका जीता जागता उदाहरण है. बिहार में किस तरह से लोकतंत्र को भाजपा ने यहां खत्म किया, चुनाव में बीजेपी धांधली कर रही है. यह देश के लोगों को समझाना पड़ेगा. जनता के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं. जनता भी हमारे लिए सोचे कि क्यों बीजेपी को समर्थन दे रही है. 

यह भी पढ़ें: सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही चर्चाओं में आ गई होम मिनिस्ट्री, जानें इसका ढांचा

मुकेश सहनी ने कहा कि अंबेडकर जी ने लोकतंत्र भारत में बनाया और बीजेपी वोट चोरी कर रही है. बीजेपी 5 किलो अनाज देकर वोट चोरी कर रही है. जनता को मुकेश साहनी ने कहा कि भीमराव अंबेडकर ने कहा था धरती पर आए हुए लोग कुछ काम करें, अगर खाने के लिए आए हैं तो इससे अच्छा मर जाए. मुकेश सहनी ने केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को दिए जा रहे अनाज की योजना पर जोड़कर या बयान गरीबों के लिए दिया देश की जनता को लड़ाई लड़नी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात टीएमसी विधायक ने की. इस पर मुकेश साहनी ने कहा कि बीजेपी हिंदू-मुसलमान करती है. जब इस पर कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी तो अपने-अपने तरीके से लोग बात रखेंगे. बीजेपी के एजेंडा को टीएमसी आगे ला रही है. टीएमसी बीजेपी का एजेंडा लेकर आगे बढ़ रही है, इसके पीछे बीजेपी ही होगी सही से अगर इसकी जांच की जाए तो. मुकेश सहनी ने पहली बार नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में गृह मंत्रालय भाजपा कोटे से आने वाले उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दिए जाने पर कहा सिर्फ नाम के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है. अभी तो सिर्फ गृह मंत्रालय छिन गया है, बहुत जल्द ही मुख्यमंत्री की भी कुर्सी बीजेपी छीन लेगी और किसी और को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगी 

रिपोर्ट: सुन्दरम

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Mukesh SahaniBJP

Trending news

Nalanda News
Nalanda: महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम-238 की चर्चा तेज, जानें पूरा मामला
Bhagalpur News
भागलपुर में माहौल खराब करने की साजिश? मंदिर में तोड़फोड़ से भड़के लोग
Bettiah news
बेतिया गोरखपुर के बीच 1978 करोड़ रुपये से बनेगा सबसे बड़ा पुल
Bihar crime
Bihar: जेडीयू नेत्री पर चाकू से हमला, गंभीर रूप से हुई जख्मी... एम्स पटना रेफर
Bihar politics
Bihar Politics: भूमि माफिया सुधर जाएं वरना होगी कारवाई, विजय सिन्हा ने दी चेतावनी
CM Nitish
Bihar: हाजीपुर के तीन बड़े औद्योगिक यूनिट का CM नीतीश ने किया निरीक्षण
Pawan Singh
धर्मेंद्र के निधन पर पवन सिंह का भावुक ट्वीट, बोले- इस खबर ने भीतर तक तोड़ दिया
Minister Irfan Ansari
SIR पर मंत्री इरफान अंसारी के बिगड़े बोल, कहा- BLO आए तो घर में बंद करके...
BSSC Recruitment 2025
BSSC Recruitment 2025: 12वीं पास के लिए बड़ा मौका, BSSC ने जारी की बंपर भर्ती
Bihar News
कोर्ट मैरिज के 1 साल बाद ही धुआं हुआ बचपन का प्यार, दूसरी शादी की फिराक में पति