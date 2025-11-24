'लोकतंत्र को खत्म किया, चुनाव में धांधली...', मुकेश सहनी ने बीजेपी पर साधा निशाना

Bihar: VIP पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने SIR के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि बिहार इसका जीता जागता उदाहरण है. बिहार में किस तरह से लोकतंत्र को भाजपा ने यहां खत्म किया, चुनाव में बीजेपी धांधली कर रही है. यह देश के लोगों को समझाना पड़ेगा. जनता के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं. जनता भी हमारे लिए सोचे कि क्यों बीजेपी को समर्थन दे रही है.

मुकेश सहनी ने कहा कि अंबेडकर जी ने लोकतंत्र भारत में बनाया और बीजेपी वोट चोरी कर रही है. बीजेपी 5 किलो अनाज देकर वोट चोरी कर रही है. जनता को मुकेश साहनी ने कहा कि भीमराव अंबेडकर ने कहा था धरती पर आए हुए लोग कुछ काम करें, अगर खाने के लिए आए हैं तो इससे अच्छा मर जाए. मुकेश सहनी ने केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को दिए जा रहे अनाज की योजना पर जोड़कर या बयान गरीबों के लिए दिया देश की जनता को लड़ाई लड़नी चाहिए.

बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात टीएमसी विधायक ने की. इस पर मुकेश साहनी ने कहा कि बीजेपी हिंदू-मुसलमान करती है. जब इस पर कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी तो अपने-अपने तरीके से लोग बात रखेंगे. बीजेपी के एजेंडा को टीएमसी आगे ला रही है. टीएमसी बीजेपी का एजेंडा लेकर आगे बढ़ रही है, इसके पीछे बीजेपी ही होगी सही से अगर इसकी जांच की जाए तो. मुकेश सहनी ने पहली बार नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में गृह मंत्रालय भाजपा कोटे से आने वाले उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दिए जाने पर कहा सिर्फ नाम के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है. अभी तो सिर्फ गृह मंत्रालय छिन गया है, बहुत जल्द ही मुख्यमंत्री की भी कुर्सी बीजेपी छीन लेगी और किसी और को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगी

रिपोर्ट: सुन्दरम

