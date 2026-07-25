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'बिहार बंद' का VIP ने किया समर्थन, लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की

Bihar Bandh News: ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की ओर से बुलाए गए बिहार बंद को विकासशील इंसान पार्टी (VIP) ने अपना समर्थन दिया है. पार्टी ने राज्य सरकार से छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 25, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 10:51 AM IST
'बिहार बंद' का VIP ने किया समर्थन, लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की
Image Credit: &#039;बिहार बंद&#039; का VIP ने किया समर्थन (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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