'बिहार बंद' का VIP ने किया समर्थन, लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की

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राजधानी पटना में छात्र-छात्राओं पर हुए कथित बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के विरोध में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) और राष्ट्रीय युवा आंदोलन (RYA) की ओर से आज यानी शनिवार (25 जुलाई) को 'बिहार बंद' बुलाया है. मुकेश सहनी की पार्टी VIP ने इसे अपना समर्थन दिया है. वीआईपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि छात्रों पर किया गया लाठीचार्ज बेहद निंदनीय और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है. अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठा रहे छात्र-छात्राओं पर बल प्रयोग किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं माना जा सकता. सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए थी, न कि उन पर लाठियां बरसानी चाहिए थीं.
देव ज्योति ने कहा कि विकासशील इंसान पार्टी छात्रों के सम्मान, उनके अधिकारों और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के साथ मजबूती से खड़ी है. इसी भावना के तहत पार्टी ने बिहार बंद का समर्थन करने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि यह बंद केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि छात्रों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लोकतांत्रिक विरोध का प्रतीक है.
उन्होंने राज्य सरकार से छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच कराने, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल संवाद शुरू करने की मांग की. देव ज्योति ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति का सम्मान होना चाहिए और सरकार को दमन की बजाय संवाद एवं संवेदनशीलता का रास्ता अपनाना चाहिए.
वहीं, 'बिहार बंद' का सुबह से ही पूरे प्रदेश में व्यापक असर देखने को मिल रहा है. इस दौरान संभावित हिंसा को देखते हुए पटना में पुलिस-प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है. संभावित बवाल को देखते हुए पूरे प्रदेश में करीब 70 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि कानून हाथ में लेने वालों पर किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी.