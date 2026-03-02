Advertisement
मुकेश सहनी का आह्वान: ईरान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए सरकार तुरंत ठोस कदम उठाए

Mukesh Sahni: विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने ईरान में हालात को चिंताजनक बताते हुए कहा कि युद्ध समाधान नहीं है. उन्होंने फंसे भारतीय नागरिकों, खासकर बिहार के लोगों, की सुरक्षित स्वदेश वापसी और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही. साथ ही बिहार सरकार से हेल्पलाइन नंबर जारी करने का आग्रह किया.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 02, 2026, 07:52 PM IST

मुकेश सहनी, विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक
मुकेश सहनी, विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक

Mukesh Sahni: विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने ईरान में वर्तमान हालात और हालिया घटनाक्रम को गंभीर और चिंताजनक बताया. उन्होंने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और किसी भी संप्रभु राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व पर हमला न केवल निंदनीय है, बल्कि यह वैश्विक शांति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा है. ऐसे समय में संयम, संवाद और कूटनीतिक प्रयास ही समाधान का एकमात्र रास्ता होना चाहिए.

संयम और कूटनीतिक समाधान का आह्वान
मुकेश सहनी ने जोर दिया कि इस प्रकार की जटिल परिस्थितियों में केवल हिंसा या सैन्य कार्रवाई पर भरोसा करना संकट को और बढ़ा सकता है. उनका कहना है कि सभी पक्षों को मिलकर बातचीत, कूटनीति और शांतिपूर्ण समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए.

फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी
पूर्व मंत्री ने विशेष रूप से ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों, खासकर बिहार के लोगों, की सुरक्षा और सुरक्षित स्वदेश वापसी पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कि इस संकट की घड़ी में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रहें.

बिहार सरकार से हेल्पलाइन की मांग
मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया कि वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षित और शीघ्र वापसी के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं. साथ ही उन्होंने बिहार सरकार से खाड़ी देशों में फंसे प्रवासी बिहारियों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने का सुझाव दिया, ताकि उनके परिजन उनकी स्थिति की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकें.

