SIR पर मुकेश सहनी का बड़ा बयान, बोले- किसी ने मन बना ही लिया है कि वो वोट चोरी...

Bihar Chunav 2025: विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन की तरफ से जारी किए गए घोषणापत्र को जनता की उम्मीद बताया. सहनी महागठबंधन की ओर से उप-मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं.

उन्होंने दावा किया कि जो काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 सालों में सत्ता में रहते नहीं कर पाएं, हम लोग सत्ता में आने के बाद उस काम को हर कीमत पर पूरा करके रहेंगे. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति विकास से अछूता नहीं रहे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास प्रदेश के विकास के लिए कोई भी विजन नहीं है. अगर होता, तो आज प्रदेश की स्थिति ऐसी नहीं होती. आज की तारीख में हमारे लोगों को दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है. उनकी भी ख्वाहिश है कि वो भी अपने ही प्रदेश में रहे. अपने परिवार के बीच में अपने लोगों के बीच में रहे.

साथ ही, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास बिहार के विकास के लिए कोई योजना भी नहीं है. यही कारण है कि वो हमारे मेनिफेस्टो की नकल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बिहार के विकास को लेकर कोई विजन नहीं है. आप देख लीजिए, जितनी भी योजनाएं वो वर्तमान में बिहार में चला रहे हैं, उसकी जड़े कहीं न कहीं महागठबंधन से मिलती जुलती है. इससे यह साफ जाहिर होता है कि इनके पास बिहार के विकास को लेकर कोई लेना-देना नहीं है. ये लोग कभी-भी बिहार के विकास के बारे में नहीं सोचते हैं. इन लोगों का एकमात्र मकसद सिर्फ सत्ता में बने रहना होता है.

उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि 'माय बहन मान योजना' के तहत सभी को 2,500 रुपये दिया जाएगा, तो नीतीश कुमार ने भी इस योजना की नकल शुरू कर दी. उन्होंने बिहार के लोगों को 10 हजार रुपये देने का ऐलान कर दिया. इसके बाद हमने विधवा पेंशन के तहत 1,100 रुपये देने का बात की, तो इन लोगों ने 1,500 रुपये देने का ऐलान कर दिया. जब हमने कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो उन्होंने फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया. ये काम तो वो पहले भी कर सकते थे. लेकिन, हमारी घोषणा के बाद ही क्यों किया? इससे यह साफ जाहिर होता कि इन लोगों के पास बिहार के विकास के लिए कोई लेना देना नहीं है.

उन्होंने आगे कहा कि हमने ऐलान किया है कि बिहार में सभी लोगों को नौकरी दी जाएगी और वो हम देकर रहेंगे. जिस तरह से हमने अब तक सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है, ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को बिहार में नौकरी देकर रहेंगे. लेकिन, दुख की बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते हैं कि बिहार के लोगों को नौकरी मिले. ये लोग सिर्फ चाहते हैं कि बिहार के लोग दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए जाए. लेकिन अब इस तरह की स्थिति को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं.

इसके अलावा उन्होंने 'जननायक' को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि कोई भी जन्म से नहीं, बल्कि कर्म से जननयाक होता है. हमें उस रास्ते पर चलना होगा. इस बारे में किसी भी प्रकार की गलत बात का प्रचार करने से बचना होगा, ताकि हमारे लोग गुमराह नहीं हों. राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित कई नेता जननायक बन सकते हैं. इसके लिए सिर्फ आपको उस रास्ते पर चलना होगा. उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है कि हम लोग खुलकर विकास करें. लेकिन, यह दुख की बात है कि हमारे नेता 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर कह रहे हैं कि यही विकास है. ऐसा करके ये लोग देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं.

साथ ही, उन्होंने कहा कि अगर कोई सत्ता में रहते हुए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके किसी को परेशान करेगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम भी जब सत्ता में आएंगे, तो इस तरह की स्थिति को हर कीमत पर रोकने की कोशिश करेंगे. हम ऐसा नहीं होने देंगे. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश में किसी भी व्यक्ति के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो. उन्होंने एसआईआर पर कहा कि हम इस पर क्या ही कहेंगे. अब अगर किसी ने मन बना ही लिया है कि वो वोट चोरी करके रहेगा, तो करें. अब क्या ही कर सकते हैं.

इनपुट: आईएएनएस

