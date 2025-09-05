'VIP सीटों पर समझौता कर सकती है, लेकिन डिप्टी सीएम मल्लाह का बेटा होगा', मुकेश सहनी का बड़ा दावा
Bihar Politics News: विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक मुकेश साहनी ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन में विकासशील इंसान पार्टी सीटों पर समझौता कर सकती है, लेकिन उपमुख्यमंत्री मल्लाह का बेटा होगा इस विषय पर कहीं कोई समझौता नहीं है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Sep 05, 2025, 12:57 PM IST

मुकेश साहनी का बयान (File Photo)
मुकेश साहनी का बयान (File Photo)

Mukesh Sahni: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीटों के बंटवारें को लेकर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है. मुकेश सहनी ने कहा कि इंडिया गठबंधन में विकासशील इंसान पार्टी सीटों पर समझौता कर सकती है, लेकिन उपमुख्यमंत्री मल्लाह का बेटा होगा. इसका मतलब ये माना जा रहा है कि मुकेश सहनी ने सीटों पर अपनी सहमती दे दी है.

मुकेश साहनी ने साफ किया कि इंडिया ब्लॉक में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव हैं, जिस पर सहमति बन चुकी है. जिसकी आधिकारिक घोषणा ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी. मुकेश साहनी के दावों की माने तो इस बार के विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक मजबूती से सरकार बनाने की स्थिति में है.

दरअसल, विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी ने आगामी चुनावों में टिकट बंटवारें की रणनीति पर खुलकर बात की है. उन्होंने साफ किया कि वे केवल अपने निषाद समाज को ही टिकट नहीं देंगे, क्योंकि उनका मानना है कि इस वर्ग के लोग अभी विधायक का चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं. मुकेश सहनी ने कहा कि हम अभी अपने समाज के लोगों को विधायक का टिकट नहीं देंगे. पहले हम उन्हें छोटे स्तर के चुनावों में उतारेंगे, ताकि वे अनुभव प्राप्त कर सकें. धीरे-धीरे, जब वे सक्षम हो जाएंगे, तब उन्हें बड़े स्तर पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: B से बीड़ी, B से बिहार... जब मचा सियासी घमासान, तब केरल कांग्रेस ने पोस्ट किया डिलीट

जातीय संतुलन और जीत की रणनीति
मुकेश सहनी ने इस आरोप को भी खारिज किया कि उनकी पार्टी केवल जातिवाद पर आधारित है. उन्होंने साफ किया कि वे सिर्फ अपनी जाति को टिकट देकर जातिवाद का आरोप नहीं लगने देना चाहते. उनकी प्राथमिकता जनसंख्या के अनुपात में टिकट बांटने की है. वीआईपी प्रमुख ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हम अति पिछड़ा वर्ग को 37 फीसदी टिकट दें.

रिपोर्ट: स्वप्निल

यह भी पढ़ें: ऐ मोदी जी, विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में?- लालू यादव

