पीएम मोदी की मां पर अपमानजनक टिप्पणी पर बोले मुकेश सहनी, कहा- दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई
पीएम मोदी की मां पर अपमानजनक टिप्पणी पर बोले मुकेश सहनी, कहा- दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई

विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने पीएम मोदी की मां को लेकर कथित अभद्र टिप्पणी की घटना पर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है.

Sep 21, 2025

मुकेश सहनी (फाइल फोटो)
विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की सभा में पीएम नरेंद्र मोदी की माताजी के खिलाफ कथित अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल की घटना की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है और इसकी जांच जरूर होनी चाहिए.

मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में इस समय एनडीए की सरकार है और उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों की पहचान की जाए. उन्होंने कहा कि जो भी इस कृत्य में शामिल है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके.

मुकेश सहनी ने इस मुद्दे पर भाजपा को भी कटघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि भाजपा की नीति हमेशा लोगों को भ्रमित करने की रही है. इसलिए इस मामले पर राजनीति करना कहीं से भी उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच भी की जानी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके.

मुकेश सहनी ने दावा किया कि तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा और एनडीए के नेता घबराए हुए हैं. इसी कारण इस घटना पर राजनीति की जा रही है. उन्होंने कहा कि एनडीए के नेताओं के अनाप-शनाप बयानों से यह साफ झलकता है कि वे जनसमर्थन खोने के डर से बौखलाए हुए हैं.

पूर्व मंत्री ने दोहराया कि वीआईपी पार्टी हमेशा से मर्यादित राजनीति की पक्षधर रही है. किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी या अमर्यादित भाषा का पार्टी कड़ा विरोध करती है. उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतें न केवल समाज को गुमराह करती हैं, बल्कि लोकतंत्र की नींव को भी कमजोर करती हैं.

;