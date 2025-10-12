Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2958897
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: मुकेश सहनी का सीट बंटवारे पर विस्फोटक बयान, कहा- महागठबंधन अस्वस्थ, दिल्ली में सही डॉक्टर करेगा इलाज

बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन के भीतर तनाव बढ़ गया है. VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि "महागठबंधन अस्वस्थ है और इसका इलाज दिल्ली में होगा.” इस बयान ने विपक्षी गठबंधन में असंतोष की अटकलों को तेज कर दिया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 12, 2025, 06:06 PM IST

Trending Photos

VIP प्रमुख मुकेश सहनी
VIP प्रमुख मुकेश सहनी

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है और अब विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी के बयान ने महागठबंधन के भीतर हलचल मचा दी है. दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि "महागठबंधन थोड़ा अस्वस्थ हो गया है, दिल्ली में बहुत सारे अच्छे डॉक्टर हैं, वहां इसका इलाज हो जाएगा.” इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मुकेश सहनी अपनी स्थिति को लेकर असंतुष्ट हैं.

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मुकेश सहनी का यह बयान 2020 के राजनीतिक समीकरण की याद दिला रहा है, जब उन्होंने NDA के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था. हालांकि बाद में उन्होंने रास्ता बदलते हुए महागठबंधन का हिस्सा बनना चुना था. अब उनके बयान से अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या वे एक बार फिर नए समीकरण की तलाश में हैं.

महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस और राजद के बीच समझौता अभी फाइनल नहीं हुआ है. खबर है कि तेजस्वी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात की, लेकिन कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने तेजस्वी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

खबरों के अनुसार, कांग्रेस ने बातचीत में 58 सीटों के आसपास समझौते की बात कही है. माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव अब राहुल गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं, ताकि सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला हो सके. फिलहाल राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच सीधे बातचीत नहीं हुई है.

मुकेश सहनी के "महागठबंधन अस्वस्थ है” वाले बयान को राजनीतिक विश्लेषक महागठबंधन के भीतर बढ़ते असंतोष से जोड़कर देख रहे हैं. सहनी के बयान का सीधा मतलब यह निकाला जा रहा है कि राजद-कांग्रेस के बीच तालमेल बिगड़ा हुआ है और VIP को अब तक उसकी अपेक्षित भूमिका नहीं मिली है.

इसी बीच, राजधानी पटना में पशुपति कुमार पारस के आवास पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. सूत्रों का कहना है कि पारस ने लालू प्रसाद यादव की आरजेडी की ओर से मिले विलय और सीट शेयरिंग के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. वे अब AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और बीएसपी की कुमारी मायावती के साथ मिलकर नए राजनीतिक मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं.

राजनीतिक जानकारों के अनुसार, यदि पारस, ओवैसी और मायावती एक साथ आते हैं, तो यह तीसरा मोर्चा बिहार की चुनावी राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है. वहीं, महागठबंधन के अंदर की खींचतान और मुकेश सहनी की नाराजगी ने विपक्षी एकता की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

अब सबकी नजर मुकेश सहनी की दिल्ली यात्रा पर है. खुद सहनी ने कहा है कि "हम दिल्ली जा रहे हैं, वहां इलाज हो जाएगा और स्वस्थ होकर पटना लौटेंगे.” राजनीतिक हलकों में इस बयान का मतलब "नए राजनीतिक इलाज” से जोड़ा जा रहा है.

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025: पशुपति पारस महागठबंधन को देंगे बड़ा झटका?

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Mukesh Sahnibihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
आज फिर से कह रहा हूं, अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहूंगा: जीतन राम मांझी
patna news
Patna: चार दिन से लापता युवक का मिला शव, इलाके में सनसनी, जांच में जुटी पुलिस
Prince Raj
Bihar Chunav 2025: पशुपति पारस महागठबंधन को देंगे बड़ा झटका?
Siwan crime news
Siwan: फर्जी क्लीनिक और अल्ट्रासाउंड के खिलाफ फूटा VHS के राष्ट्रीय सचिव का गुस्सा
Lalu Yadav
लालू यादव बड़े नसीब वाले, मिला एक साथ दो काम करने का मौका: नीरज कुमार
BJP candidates list
जेपी नड्डा के घर तय हुई BJP की पहली लिस्ट, 80 फीसदी विधायकों को फिर मिलेगा टिकट
Yogi Adityanath
योगी आदित्यनाथ की बिहार रैली को लेकर राजनीति गरमाई, विपक्ष और एनडीए आमने-सामने
Darauli Vidhan Sabha Seat
Darauli Seat: माले के सत्यदेव राम का गढ़, भाजपा के रामायण मांझी देंगे दोबारा चुनौती?
bihar chunav 2025
पेचीदगी या अड़चन... महागठबंधन में ऐसा कुछ नहीं: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा
bihar chunav 2025
राहुल गांधी से आज मुलाकात करेंगे तेजस्वी, कांग्रेस MP बोले अब सुलझ जाएगी सीट शेयरिंग