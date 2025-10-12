Bihar Chunav 2025: मुकेश सहनी का सीट बंटवारे पर विस्फोटक बयान, कहा- महागठबंधन अस्वस्थ, दिल्ली में सही डॉक्टर करेगा इलाज

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है और अब विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी के बयान ने महागठबंधन के भीतर हलचल मचा दी है. दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि "महागठबंधन थोड़ा अस्वस्थ हो गया है, दिल्ली में बहुत सारे अच्छे डॉक्टर हैं, वहां इसका इलाज हो जाएगा.” इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मुकेश सहनी अपनी स्थिति को लेकर असंतुष्ट हैं.

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मुकेश सहनी का यह बयान 2020 के राजनीतिक समीकरण की याद दिला रहा है, जब उन्होंने NDA के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था. हालांकि बाद में उन्होंने रास्ता बदलते हुए महागठबंधन का हिस्सा बनना चुना था. अब उनके बयान से अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या वे एक बार फिर नए समीकरण की तलाश में हैं.

महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस और राजद के बीच समझौता अभी फाइनल नहीं हुआ है. खबर है कि तेजस्वी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात की, लेकिन कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने तेजस्वी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

खबरों के अनुसार, कांग्रेस ने बातचीत में 58 सीटों के आसपास समझौते की बात कही है. माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव अब राहुल गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं, ताकि सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला हो सके. फिलहाल राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच सीधे बातचीत नहीं हुई है.

मुकेश सहनी के "महागठबंधन अस्वस्थ है” वाले बयान को राजनीतिक विश्लेषक महागठबंधन के भीतर बढ़ते असंतोष से जोड़कर देख रहे हैं. सहनी के बयान का सीधा मतलब यह निकाला जा रहा है कि राजद-कांग्रेस के बीच तालमेल बिगड़ा हुआ है और VIP को अब तक उसकी अपेक्षित भूमिका नहीं मिली है.

इसी बीच, राजधानी पटना में पशुपति कुमार पारस के आवास पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. सूत्रों का कहना है कि पारस ने लालू प्रसाद यादव की आरजेडी की ओर से मिले विलय और सीट शेयरिंग के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. वे अब AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और बीएसपी की कुमारी मायावती के साथ मिलकर नए राजनीतिक मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं.

राजनीतिक जानकारों के अनुसार, यदि पारस, ओवैसी और मायावती एक साथ आते हैं, तो यह तीसरा मोर्चा बिहार की चुनावी राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है. वहीं, महागठबंधन के अंदर की खींचतान और मुकेश सहनी की नाराजगी ने विपक्षी एकता की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

अब सबकी नजर मुकेश सहनी की दिल्ली यात्रा पर है. खुद सहनी ने कहा है कि "हम दिल्ली जा रहे हैं, वहां इलाज हो जाएगा और स्वस्थ होकर पटना लौटेंगे.” राजनीतिक हलकों में इस बयान का मतलब "नए राजनीतिक इलाज” से जोड़ा जा रहा है.

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025: पशुपति पारस महागठबंधन को देंगे बड़ा झटका?

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!