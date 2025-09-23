Bihar Politics: मुकेश सहनी का ऐलान- महागठबंधन एकजुट, जल्द होगा सीट बंटवारे का फैसला, BJP-JDU पर साधा निशाना

Mukesh Sahni on Seat Sharing: विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि महागठबंधन के घटक दलों के बीच मतभेद चल रहा है. उन्होंने साफ कहा कि महागठबंधन में सभी दल एकजुट हैं और बहुत जल्द सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला हो जाएगा.

मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन के सभी नेता एक-दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हैं और कोई भी मतभेद नहीं है. उन्होंने कहा कि विपक्ष को यह उम्मीद करना छोड़ देना चाहिए कि महागठबंधन टूटेगा. बिहार की जनता का भरोसा महागठबंधन पर है और आने वाले चुनाव में यह गठबंधन मजबूती के साथ उतरेगा.

मुकेश सहनी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि बिहार में लोकतंत्र नहीं बल्कि "लाठी तंत्र" चल रहा है. जब भी छात्र नौकरी की मांग लेकर सड़कों पर उतरते हैं, पुलिस लाठीचार्ज करती है. उन्होंने कहा कि आज तो हद तब हो गई जब शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे युवक कांग्रेस नेताओं पर भी लाठियां भांजी गईं.

वीआईपी प्रमुख ने भाजपा और जदयू पर हमला बोलते हुए कहा कि इन दोनों दलों की जोड़ी को बिहार की जनता पहचान चुकी है. उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं को बिहार की याद केवल चुनाव के समय आती है और जैसे ही चुनाव खत्म होता है, वे यहां से गायब हो जाते हैं. अब जनता इन्हें कभी सत्ता नहीं सौंपेगी.

मुकेश सहनी ने जीएसटी में हालिया बदलाव पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि यह वही भाजपा सरकार है जिसने जीएसटी लागू किया और अब खुद उसमें कटौती कर अपनी पीठ थपथपा रही है. मुकेश सहनी ने कहा कि सरकार को जनता से माफी मांगनी चाहिए कि उसने आठ साल तक गरीबों से टैक्स वसूला और अब सुधार का ढोंग कर रही है.

