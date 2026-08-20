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'आरक्षण नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं', मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में मुकेश सहनी का संकल्प

मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में मुकेश सहनी ने संकल्प लिया है कि आरक्षण नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं दिया जाएगा. गंगाजल हाथ में लेकर निषाद-कश्यप समाज ने 2027 में जवाब देने का संकल्प लिया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 20, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 06:19 PM IST
'आरक्षण नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं', मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में मुकेश सहनी का संकल्प
Image Credit: मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में मुकेश सहनी का संकल्प (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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