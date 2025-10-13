Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: तेजस्वी संग पटना लौटे मुकेश सहनी, कहा- 'कल या परसों होगा सीट शेयरिंग का ऐलान'

पटना में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी माहौल के बीच गठबंधन की मजबूती पर बड़ा बयान दिया है. मुकेश सहनी ने कहा कि “गठबंधन का तबीयत अस्वस्थ था, लेकिन डॉक्टर को लेकर आ गए हैं". वहीं तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी खत्म करने और जल्द सीट बंटवारे की घोषणा का ऐलान किया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 13, 2025, 11:56 PM IST

पटना लौटे मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव
पटना लौटे मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर गठबंधन की राजनीति में हलचल बढ़ गई है. वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ देर रात पटना वापस लौटे. उनके बयां कि "गठबंधन का तबीयत अस्वस्थ है" को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि, "हम लोग डॉक्टर को लेकर आ गए हैं." उनका यह बयान राजनीतिक अंदाज में भले मजाकिया रहा हो, लेकिन इसके पीछे उन्होंने यह साफ किया कि गठबंधन के अंदर कोई नाराजगी नहीं है.

मुकेश सहनी ने कहा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और बहुत जल्द सीट बंटवारे को लेकर घोषणा कर दी जाएगी. उन्होंने कहा, "कल नहीं तो परसों हम लोग घोषणा कर देंगे. गठबंधन पूरी मजबूती के साथ बिहार में सरकार बनाएगा." उनके इस बयान से यह संकेत मिला है कि महागठबंधन के भीतर जारी बातचीत अब अंतिम चरण में है और सबकुछ सहमति से तय किया जा रहा है.

वहीं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में एनडीए के अंदर सीट बंटवारे पर नीतीश कुमार की नाराजगी के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "हमें इससे कोई मतलब नहीं है. हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाएगा."

तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे पर बड़ा वादा किया. उन्होंने कहा कि "बिहार में बेरोजगारी जैसी समस्याएं 14 नवंबर के बाद से खत्म होने लगेंगी. हमारी सरकार आने के बाद युवाओं को रोजगार और सम्मान दोनों मिलेगा."
सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी ने स्पष्ट किया कि महागठबंधन बहुत जल्द घोषणा करेगा. उन्होंने कहा, "हम लोग जल्द से जल्द सीट बंटवारे की घोषणा करेंगे, कल या फिर एक-दो दिन में सब तय हो जाएगा."

तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी प्राथमिकता राजनीति नहीं, बल्कि बिहार का विकास है. उन्होंने कहा, "हम किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहते. हमारा ध्यान बिहार के लोगों को आगे बढ़ाने, राज्य की तरक्की और विकास पर है."

तेजस्वी ने यह भी जोड़ा कि गठबंधन के भीतर कोई दिक्कत नहीं है और सब कुछ ठीक चल रहा है. उनका यह बयान उस समय आया है जब विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही अपनी सीट शेयरिंग की घोषणा को लेकर अंदरूनी समीकरण साधने में लगे हैं.

इनपुट- सुन्दरम

ये भी पढ़ें- PK Effect: ओबीसी- 38 तो मुसलमान- 21, प्रशांत किशोर आखिरकार किसका गेम बिगाड़ेंगे?

