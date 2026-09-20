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'2027 से पहले आरक्षण लागू नहीं हुआ, तो सरकार उखाड़ फेंकेगा सहनी समाज', यूपी के प्रतापगढ़ में गरजे मुकेश सहनी

बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि निषाद समाज लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहा है. उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से इस विषय पर निर्णय लेने की मांग की. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का मानना है कि आरक्षण का मुद्दा निषाद समाज के बच्चों के भविष्य और सामाजिक अवसरों से जुड़ा हुआ है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 20, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 06:46 PM IST
'2027 से पहले आरक्षण लागू नहीं हुआ, तो सरकार उखाड़ फेंकेगा सहनी समाज', यूपी के प्रतापगढ़ में गरजे मुकेश सहनी
Image Credit: मुकेश सहनी, प्रमुख, वीआईपी

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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