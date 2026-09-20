'2027 से पहले आरक्षण लागू नहीं हुआ, तो सरकार उखाड़ फेंकेगा सहनी समाज', यूपी के प्रतापगढ़ में गरजे मुकेश सहनी

उन्होंने बताया कि वीआईपी वर्तमान में विपक्षी गठबंधन के साथ है और बिहार में उनकी पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है. उत्तर प्रदेश को लेकर उन्होंने कहा कि फिलहाल पार्टी का पूरा ध्यान निषाद आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे अभियान पर है और 30 नवंबर के बाद आगे की राजनीतिक रणनीति तय की जाएगी. बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि अभियान के दौरान आयोजित कार्यक्रमों के वीडियो तैयार किए जा रहे हैं और उन्हें कई राजनीतिक दलों और नेताओं तक पहुंचाया जा रहा है. सहनी ने कहा कि निषाद समाज की आरक्षण संबंधी मांग को राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर प्रमुखता से उठाना उनके अभियान का मुख्य उद्देश्य है.