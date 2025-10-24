'मल्लाह का बेटा बनेगा डिप्टी CM, BJP को क्यों हो रही बेचैनी?' मुकेश सहनी का तीखा प्रहार

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव में महागठबंधन की ओर से वीआईपी संस्थापक मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया है. डिप्टी सीएम फेस घोषित होने के बाद मुकेश सहनी ने बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने सवाल किया कि क्या मल्लाह (मछुआरे) के बेटे के उपमुख्यमंत्री बनने से उन्हें इतनी तकलीफ क्यों होती है?

उन्होंने कहा कि हम लोग अल्पसंख्यकों के लिए सोच लेंगे, बीजेपी उसके लिए न सोचे. उनके पास शाहनवाज हुसैन जैसे नेता हैं; वह उनके बारे में सोचे. बीजेपी नफरत की राजनीति करना बंद कर दे और देश के हित में कार्य करे. वीआईपी संस्थापक ने कहा कि हम लोगों को पता है बीजेपी इसलिए परेशान हो रही है कि एक दलित और पिछड़ा जाति का लड़का कैसे बिहार का उपमुख्यमंत्री बनने जा रहा है. हमको याद है आप लोगों ने हमारे विधायक को कैसे खरीद कर हमको सरकार से बाहर कर दिया था.

उन्होंने आगे कहा कि बहुत सी सीटों पर हमारे प्रत्याशी अपना नाम वापस ले रहे हैं. हम लोगों में बात चल रही है; सब ठीक है. जल्द ही इसका परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर मुकेश सहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे के दौरान यही प्लान रहता है कि कैसे बिहार की जनता को बेवकूफ बनाया जाए और कैसे इनका वोट ले लिया जाए. यही योजना इस बार भी है.

उन्होंने आगे कहा कि दो दिन पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी बिहार दौरे पर थे. सहनी ने कहा कि अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बिहार में फैक्ट्री लग नहीं सकती, यहां पर जमीन ही नहीं है. देश के टॉप 10 में कृषि उत्पादन में बिहार है. यह बात अमित शाह को नहीं पता है. हमारे पास जमीन बहुत है, इसके बाद भी वह बोल रहे हैं कि यहां फैक्ट्री नहीं लग सकती है. उनकी नियत में बिहार का विकास नहीं है.

