Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2973405
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'मल्लाह का बेटा बनेगा डिप्टी CM, BJP को क्यों हो रही बेचैनी?' मुकेश सहनी का तीखा प्रहार

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: वीआईपी संस्थापक मुकेश सहनी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. यह वही बीजेपी है जिसने कभी हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को भारत छोड़कर कहीं और चले जाने को कहा था. अब वे लोग डरने लगे हैं. बिहार की जनता बहुत जल्दी उनको जवाब देने वाली है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Oct 24, 2025, 12:00 PM IST

Trending Photos

मुकेश सहनी, प्रमुख, वीआईपी
मुकेश सहनी, प्रमुख, वीआईपी

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव में महागठबंधन की ओर से वीआईपी संस्थापक मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया है. डिप्टी सीएम फेस घोषित होने के बाद मुकेश सहनी ने बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने सवाल किया कि क्या मल्लाह (मछुआरे) के बेटे के उपमुख्यमंत्री बनने से उन्हें इतनी तकलीफ क्यों होती है? 

उन्होंने कहा कि हम लोग अल्पसंख्यकों के लिए सोच लेंगे, बीजेपी उसके लिए न सोचे. उनके पास शाहनवाज हुसैन जैसे नेता हैं; वह उनके बारे में सोचे. बीजेपी नफरत की राजनीति करना बंद कर दे और देश के हित में कार्य करे. वीआईपी संस्थापक ने कहा कि हम लोगों को पता है बीजेपी इसलिए परेशान हो रही है कि एक दलित और पिछड़ा जाति का लड़का कैसे बिहार का उपमुख्यमंत्री बनने जा रहा है. हमको याद है आप लोगों ने हमारे विधायक को कैसे खरीद कर हमको सरकार से बाहर कर दिया था.

उन्होंने आगे कहा कि बहुत सी सीटों पर हमारे प्रत्याशी अपना नाम वापस ले रहे हैं. हम लोगों में बात चल रही है; सब ठीक है. जल्द ही इसका परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर मुकेश सहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे के दौरान यही प्लान रहता है कि कैसे बिहार की जनता को बेवकूफ बनाया जाए और कैसे इनका वोट ले लिया जाए. यही योजना इस बार भी है.

यह भी पढ़ें: मैथिली ठाकुर ने पाग को प्लेट बना दिया! मखाना खाते वीडियो वायरल

उन्होंने आगे कहा कि दो दिन पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी बिहार दौरे पर थे. सहनी ने कहा कि अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बिहार में फैक्ट्री लग नहीं सकती, यहां पर जमीन ही नहीं है. देश के टॉप 10 में कृषि उत्पादन में बिहार है. यह बात अमित शाह को नहीं पता है. हमारे पास जमीन बहुत है, इसके बाद भी वह बोल रहे हैं कि यहां फैक्ट्री नहीं लग सकती है. उनकी नियत में बिहार का विकास नहीं है.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें:LJP(R) के प्रत्याशी जितेंद्र यादव ने खेला लाठी वाला खेल, वीडियो वायरल

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
'मल्लाह का बेटा बनेगा डिप्टी CM, BJP को क्यों हो रही बेचैनी?' मुकेश सहनी का बयान
Bihar News
बिहार में 24 घंटे के अंदर 4 युवकों की मौत, नदी-नहर में डूबने से गई जान
bihar chunav 2025
मिथिला की पाग पर विवाद! UP की MLA केतकी सिंह ने कहा- 'हम राष्ट्रवादी सपने में भी...'
bihar chunav 2025
वाल्मीकिनगर, बगहा और रामनगर में प्रत्याशियों को मिले चुनाव चिन्ह! इतने हैं कैंडिडेट
bihar chunav 2025
एक नाम, 9 उम्मीदवार! बिहार विधानसभा चुनाव में 'अनिल' नाम की पढ़िए अनोखी कहानी
Kajal Raghwani
काजल राघवानी को छू गया मैथिली ठाकुर का छठ गीत 'मां ने खेतों से दुलार भेजा है'
Bhojpuri news
छठ पूजा की धूम! अक्षरा सिंह लाईं 'केलवा के पात', फैंस हुए मंत्रमुग्ध
bihar chunav 2025
कांग्रेस ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, पार्टी के लिए 'गले की फांस' बने अल्लावरू!
bihar chunav 2025
'...तो आपकी पार्टी में 4 नचनियां क्यों?' खेसारी का सम्राट चौधरी को करारा जवाब
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live Update: समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम पहुंचे पीएम मोदी, कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर किया माल्यर्पण