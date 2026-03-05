Advertisement
'जो चुनाव में कहा था वही सच हुआ, बीजेपी ने नीतीश को रास्ते से हटाया', मुकेश सहनी का बड़ा बयान

Mukesh Sahni: वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर भाजपा ने अपनी असलियत दिखाई है. नीतीश कुमार को बिहार से दूर करना जनादेश और जनभावना का अपमान है.

Mar 05, 2026

नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर भाजपा ने दिखाई अपनी असलियत: मुकेश सहनी (File Photo)
Mukesh Sahni on Nitish Kumar: विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा बताते हुए तगड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा कि यही बीजेपी की असलियत है. चुनाव के समय ही हमलोगों ने कहा था कि बीजेपी नीतीश कुमार को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी और अगर बना भी दी, तो उन्हें 2025 से 2030 तक रहने नहीं देगी. आज हकीकत सबके सामने है.

बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी न केवल बिहार में, बल्कि अन्य राज्यों में भी इसी रणनीति को अपनाया है. कई राज्य इसके उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को समाप्त करने में जुटी रहती है. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी का असली लक्ष्य जदयू को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में समाप्त करना है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जाना इस रणनीति का ही एक हिस्सा है.  

उन्होंने कहा कि पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार का जनादेश नीतीश कुमार के नाम पर मिला था, लेकिन एनडीए का यह निर्णय न केवल जनादेश का, बल्कि जनभावना का भी अपमान है. बिहार की जनता इसके लिए भाजपा को कभी माफ नहीं करेगी.  विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार के लिए सहानुभूति जताते हुए कहा कि इस उम्र में उन्हें बिहार से दूर करना कहीं से सही नहीं है.

बता दें कि बिहार में 24 नवंबर, 2005 से चल रहा नीतीश कुमार का राज आज गुरुवार को एक अहम मोड़ पर आ गया, जब उन्होंने राज्यसभा चुनाव में कूदने के लिए नामांकन दाखिल कर दिया. इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के नीति नियंता अमित शाह भी पटना पहुंचे थे. उनके पटना आने के बाद और नीतीश कुमार के नामांकन के बाद बिहार की अगली सरकार कैसी होगी, इसका ढांचा भी तय हो गया है.

 

