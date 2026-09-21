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'आरक्षण नहीं तो वोट नहीं', मुकेश सहनी ने कौशाम्बी में डॉ. संजय निषाद पर साधा निशाना

कौशाम्बी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेस में सन ऑफ मल्लाह के रूप में चर्चित मुकेश सहनी ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉ. संजय निषाद पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि डॉ. संजय निषाद ने सत्ता के साथ समझौता कर लिया है और निषाद आरक्षण के मुद्दे पर प्रभावी ढंग से आवाज नहीं उठा रहे हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 21, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 06:14 PM IST
'आरक्षण नहीं तो वोट नहीं', मुकेश सहनी ने कौशाम्बी में डॉ. संजय निषाद पर साधा निशाना
Image Credit: मुकेश सहनी ने कौशाम्बी में डॉ. संजय निषाद पर साधा निशाना (Z News)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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