Munger News: हाड़तोड़ सर्दी में अलाव ही बड़ा सहारा! जरा सी लापरवाही बनी जानलेवा, आप ना करें ये गलती

Munger Weather News: बिहार में इन दिनों कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है. प्रदेश के ज्यादातर जिले शीतलहर की चपेट में हैं. आलम यह है कि अब अलाव की आग ही लोगों का एकमात्र सहारा बची है. हालांकि, अलाव तापने में जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है. ऐसा ही एक मामला मुंगेर जिला से सामने आया है. यहां असरगंज सीमावर्ती क्षेत्र के बाथ थाना अंतर्गत मनिहारी गांव में एक छोटी-सी लापरवाही ने पूरे परिवार को दहला दिया. ठंड से राहत पाने के लिए पुआल जलाकर आग ताप रही 27 वर्षीय नेहा देवी को क्या पता था कि यही आग पल भर में जानलेवा बन जाएगी. अचानक तेज लपटें उठीं और आग ने उनके कपड़ों को अपनी चपेट में ले लिया. पलभर में नेहा देवी चीखने-चिल्लाने लगीं और पूरा आंगन अफरा-तफरी में बदल गया.

पत्नी की चीख सुनते ही पति दिलीप कुमार पासवान दौड़कर मौके पर पहुंचे. बिना अपनी परवाह किए उन्होंने जलते कपड़ों की आग बुझाने की कोशिश की. इस दौरान आग की लपटों ने उनके दाहिने हाथ को भी झुलसा दिया. आसपास के लोग जुटे और किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक नेहा देवी बुरी तरह झुलस चुकी थीं. परिजनों ने आनन-फानन में दोनों पति-पत्नी को असरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. वहीं ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मानस श्री ने प्राथमिक उपचार शुरू किया. डॉक्टर के अनुसार, नेहा देवी कमर से घुटने तक करीब 6 प्रतिशत तक झुलसी हैं, जबकि दिलीप कुमार का दाहिना हाथ जल गया है. फिलहाल दोनों का इलाज जारी है. यह घटना गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इस हादसे से सबक लेने की बात कर रहे हैं.

बता दें कि बिहार में पिछले तीन साल से दिसंबर के महीने के दूसरे या तीसरे सप्ताह में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, क्योंकि बिहार में पश्चिमी हवाओं से आने वाली हवाओं से ठंड बढ़ती है. राजधानी पटना सहित राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है. ऐसा मौसम चार से पांच दिनों तक बना रहेगा. पहाड़ों पर मजबूत पश्चिमी विक्षोभ नहीं आने की वजह से ठंडी हवाएं बिहार तक नहीं पहुंच रही हैं. इसके कारण ठंड नहीं बढ़ रही है. हालांकि 17 दिसंबर को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है. हालांकि, इसका असर 20 के बाद ही दिखेगा. इसके बाद बिहार में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी.