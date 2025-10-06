मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, दरभंगा और समस्तीपुर में 6 नवंबर को होंगे मतदान

Munger Khagaria Madhepura Saharsa Darbhanga Samastipur Chunav Date: चुनाव आयोग ने इस बार के चुनाव में कई सारे नए तरीके अपनाए हैं. बिहार में अगर ये सफल हुए तो पूरे देश में इन्हें आजमाया जा सकता है.
Munger Khagaria Madhepura Saharsa Darbhanga Samastipur Chunav Date: चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है. बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे. 6 नवंबर को पहले तो 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा. 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा. चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार में आदर्श चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, दरभंगा और समस्तीपुर उन जिलों में शामिल हैं, जहां पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होना है.
मुंगेर जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और मोदी सरकार में मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का संसदीय क्षेत्र है. इस विधानसभा चुनाव में इनकी साख दांव पर रहेगी. दूसरी ओर, सांसद राजेश वर्मा के संसदीय क्षेत्र खगड़िया में भी इसी दिन वोटिंग होगी. इस तरह यह चुनाव इस इलाके में इनकी प्रतिष्ठा की भी परीक्षा लेने वाला है. यही हालत मधेपुरा के सांसद दिनेश चंद्र यादव की भी है. दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाकुर पर मिथिलांचल में भाजपा को आगे रखने की चुनौती होगी तो समस्तीपुर में यही काम लोजपा रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी को करना होगा.
अब जबकि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है तो राजनीतिक दलों में सीट शेयरिंग की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जा सकता है और प्रत्याशियों के ऐलान में भी तेजी आ सकती है. कुल मिलाकर अगले डेढ़ महीने तक पूरे बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज रहने वाली है.