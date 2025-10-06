मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, दरभंगा और समस्तीपुर में 6 नवंबर को होंगे मतदान

Munger Khagaria Madhepura Saharsa Darbhanga Samastipur Chunav Date: चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है. बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे. 6 नवंबर को पहले तो 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा. 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा. चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार में आदर्श चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, दरभंगा और समस्तीपुर उन जिलों में शामिल हैं, जहां पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होना है.

मुंगेर जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और मोदी सरकार में मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का संसदीय क्षेत्र है. इस विधानसभा चुनाव में इनकी साख दांव पर रहेगी. दूसरी ओर, सांसद राजेश वर्मा के संसदीय क्षेत्र खगड़िया में भी इसी दिन वोटिंग होगी. इस तरह यह चुनाव इस इलाके में इनकी प्रतिष्ठा की भी परीक्षा लेने वाला है. यही हालत मधेपुरा के सांसद दिनेश चंद्र यादव की भी है. दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाकुर पर मिथिलांचल में भाजपा को आगे रखने की चुनौती होगी तो समस्तीपुर में यही काम लोजपा रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी को करना होगा.

READ ALSO: औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर के लोग कब दे सकेंगे वोट, जानें यहां

Add Zee News as a Preferred Source

अब जबकि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है तो राजनीतिक दलों में सीट शेयरिंग की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जा सकता है और प्रत्याशियों के ऐलान में भी तेजी आ सकती है. कुल मिलाकर अगले डेढ़ महीने तक पूरे बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज रहने वाली है.