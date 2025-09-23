मुसलमान भाजपा से जुड़ नहीं सकते और भूमिहार उसे छोड़ नहीं सकते, बिहार की राजनीति का ये अजीब रहस्य
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2933585
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

मुसलमान भाजपा से जुड़ नहीं सकते और भूमिहार उसे छोड़ नहीं सकते, बिहार की राजनीति का ये अजीब रहस्य

Bihar Politics: बिहार में भूमिहार राजनीतिक रूप से सबसे प्रभावशाली जाति है. भूमिहारों को लुभाना तो सभी राजनीतिक दल चाहते हैं पर वो अभी भाजपा के पाले में ही हैं, जब तक कि उनको कोई विकल्प नहीं मिल जाता.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Sep 23, 2025, 02:24 PM IST

Trending Photos

मुसलमान भाजपा से जुड़ नहीं सकते और भूमिहार उसे छोड़ नहीं सकते, बिहार की राजनीति का ये अजीब रहस्य
मुसलमान भाजपा से जुड़ नहीं सकते और भूमिहार उसे छोड़ नहीं सकते, बिहार की राजनीति का ये अजीब रहस्य

Bihar Chunav 2020: बिहार की राजनीति के कुछ रहस्य हैं, जिसे आज तक कोई समझ नहीं सका है. इन्हीं रहस्यों में से एक है भाजपा का भूमिहार वोटों से जुड़ाव और मुसलमानों का बीजेपी से अलगाव. अगर आप ये मानते हैं कि भूमिहार भाजपा के कोर वोटर हैं तो शायद आप भ्रम में हैं. भूमिहार भाजपा के साथ इसलिए हैं, क्योंकि वे राजद के साथ नहीं जा सकते और कांग्रेस भी राजद के साथ ही है तो वहां भी जाने से वो बचते हैं. हाल के दिनों में भाजपा ने पसमांदा मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कोशिश की है, लेकिन शायद पार्टी को भी पता है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है. भूमिहार राजद और कांग्रेस के साथ इसलिए नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें यादवों से टशन रहती है तो दूसरी तरफ भाजपा मुसलमानों के साथ इसलिए नहीं जाती, क्योंकि पार्टी के हिन्दुत्ववादी एजेंडे से वो डरते हैं. दोनों की अपनी-अपनी मजबूरी है. भय और मजबूरी के इसी फॉर्मूले से बिहार में भाजपा और राजद की राजनीति फल-फूल रही है.

READ ALSO: दावा सामाजिक न्याय के पुरोधा का, लेकिन अपने ही बच्चों संग इंसाफ नहीं कर सके लालू

भाजपा और भूमिहार

Add Zee News as a Preferred Source

2020 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने यादव बिरादरी से 16 और भूमिहार बिरादरी से 15 लोगों को चुनावी मैदान में उतारा था. 16 में से 7 यादव प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचे थे तो 15 में से 8 भूमिहार प्रत्याशियों ने विजयश्री हासिल की थी. भाजपा के 15 भूमिहार उम्‍मीदवारों में से 7 उत्तर बिहार से थे. इनमें से 5 उम्मीदवारों उमाकांत सिंह (चनपटिया), हरिभूषण ठाकुर बचोल (बिस्‍फी), जीवेश मिश्रा (जाले), देवेशकांत सिंह (गोरियाकोठी) और कुंदन कुमार (बेगूसराय) ने जीत हासिल की थी. हारने वालों में सचींद्र सिंह (कल्‍याणपुर) और सुरेश शर्मा (मुजफ्फरपुर) थे.

दूसरी ओर, भाजपा ने दक्षिण बिहार में 8 भूमिहारों को टिकट दिया था, जिनमें से 5 हार गए थे. हारने वालों में अतुल कुमार (बिक्रम), कौशल सिंह (तरारी), दीपक शर्मा (अरवल), मनोज शर्मा (गोह) और अनिल सिंह (हिसुआ) हैं. जीतने वाले तीन भूमिहारों में कुमार शैलेंद्र (बिहपुर), विजय कुमार सिन्‍हा (लखीसराय) और अरुणा देवी (वारसलीगंज) शामिल हैं.

भूमिहारों का शत-प्रतिशत वोट भाजपा को मिलता है. फिर भी भाजपा भूमिहारों को प्रत्याशी बनाने में कंजूसी करती है. भूमिहारों की त्रासदी है कि राजद में उनकी स्‍वीकार्यता नहीं है. जदयू बहुत भरोसे की पार्टी नहीं है और कांग्रेस में जीत की संभावना नहीं दिखती है. इन आशंकाओं के बीच भी पिछले विधानसभा चुनाव में 21 भूमिहार जीतकर विधानसभा पहुंचे थे. भाजपा से 8, जदयू से 5, कांग्रेस से 4 और राजद, लोजपा, सीपीआई और हम से 1-1 भूमिहार चुने गए थे.

READ ALSO: सीएम नीतीश ने रखीं बिहार के नए भविष्य की नींव, पश्चिम चम्पारण को दी करोड़ों की सौगात

भाजपा और मुसलमान

लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, भाजपा ​मुसलमानों को प्रत्याशी नहीं घोषित करती. भाजपा की ओर से मुसलमानों को प्रत्याशी बनाने का मतलब ही नहीं बनता. इसका कारण यह है कि भाजपा जानती है कि मुसलमान उसे वोट नहीं देने वाले. हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में सैयद शाहनवाज हुसैन के बारे में कहा जा रहा है कि वह बतौर भाजपा प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं.

राजद ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 17 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, लेकिन यह संख्या भी उनकी आबादी के लिहाज से अनुपात में कम थी. बिहार की आबादी में 17 प्रतिशत मुसलमान हैं और 14 प्रतिशत यादव. यादवों को तो राजद ने 58 ​सीटों पर उतारा पर 17 प्रतिशत आबादी वाले राज्य में केवल 17 प्रत्याशी उतारे गए थे.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025BJPMuslim voterRJD Bhumihar Voter

Trending news

bihar liqour ban
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, 3 तस्कर गिरफ्तार
RK Singh
बिहार चुनाव से पहले भाजपा में भूचाल! पीके के आरोपों पर आरके सिंह ने खोल दिया मोर्चा
Bhojpuri news
आखिर 30 सिंतबर का क्यों इंतजार कर रहे खेसारी! जानेंगे तो फैन्स हो जाएंगे हैप्पी
Bihar News
पीएम मोदी के मंत्री के दामाद की बनारस में धुनाई, कुछ नहीं बोल पा रहे गिरिराज सिंह
bihar chunav 2025
पार्टियों को एक महीने तो प्रत्याशियों को उससे भी कम मिलेगा प्रचार के लिए समय,
congress
बिहार में CWC बैठक का क्या है एजेंडा? यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने कर दिया खुलासा
Nawada News
रात के अंधेरे में मिल रहे थे गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड,घरवालों ने पकड़ा और 4 घंटे तक मारा
Lalu Prasad Yadav
दावा सामाजिक न्याय के पुरोधा का, लेकिन अपने ही बच्चों संग इंसाफ नहीं कर सके लालू
bihar chunav 2025
Bihar Election 2025 Live: पटना में पुलिस और कांग्रेस नेताओं की भिड़ंत, सीएम आवास का घेराव करने की कर रहे थे कोशिश
Bihar News
'बिहार में कुल 9 प्रमुख शक्तिपीठ हैं,' खेसारी ने किया पोस्ट, सपोर्ट में आ गए तेजस्वी
;