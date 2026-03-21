'अभी न जाएं नीतीश कुमार', नमाजियों ने जताया सीएम पर भरोसा, कहा- हमारे लिए किया है बहुत काम

Patna News: बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर नमाजियों ने भावुक अपील की है. नमाजियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर कहा कि पूरे देश नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा. उन्होंने हम मुस्लिम भाई-बहनों के लिए बहुत काम किया है और हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो अभी बिहार से ना जाये. इस चलिए जानते हैं कि राजनितिक दलों की प्रतिक्रिया क्या है.

जदयू प्रवक्ता अबकर अली ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में सभी जाति और धर्मों को साथ लेकर चलने का काम किया है और बिहार को एक विकसित प्रदेश बनाने का काम किया है, तो इससे सारी जाति धर्म के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को याद कर रहे और उनके कामों की तारीफ कर रहे हैं.

बीजेपी प्रवक्ता समित शशांक ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार में सामाजिक न्याय के प्रणेता के तौर पर जाना जाता है. आज अगर मुस्लिम समाज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इतनी प्रशंसा कर रहा है, तो निश्चित तौर पर सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार में सबके साथ और सबके विकास के लिए काम किया है. बिहार को सुख और समृद्धि के राह पर चलाने का काम किया है. नीतीश कुमार बिहार में रहे या दिल्ली में रहे, उनके नेतृत्व में और उनके आशीर्वाद से बिहार की सरकार चलती रहेगी.

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वहीं, राजद ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. राजद प्रवक्ता मधु मंजरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ मुस्लिमों के हितैषी बनते हैं. वहीं, दूसरी तरफ उस पार्टी के साथ खड़े हैं, जो मुस्लिमों का कट्टर दुश्मन है. अब उसी के हाथ में मुख्यमंत्री बिहार को सौंप कर दिल्ली जा रहे हैं. आपके जाने के बाद बिहार के मुसलमानों का क्या होगा? क्योंकि देश के अलग-अलग राज्य में मुसलमानों के साथ दोहरी नीति अपनाई जाती है.

रिपोर्ट: रामप्रवेश कुमार

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