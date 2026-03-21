Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3149020
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'अभी न जाएं नीतीश कुमार', नमाजियों ने जताया सीएम पर भरोसा, कहा- हमारे लिए किया है बहुत काम

Patna Latest News: सीएम नीतीश कुमार को लेकर मुस्लिम समुदाय ने कहा कि वह बिहार छोड़कर ना जाये. सीएम नीतीश की बिहार को बहुत जरुरत है. नमाजियों ने कहा कि उन्होंने हमारे लिए बहुत काम किया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 21, 2026, 05:33 PM IST

Trending Photos

नमाजियों ने जताया सीएम पर भरोसा
नमाजियों ने जताया सीएम पर भरोसा

Patna News: बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर नमाजियों ने भावुक अपील की है. नमाजियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर कहा कि पूरे देश नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा. उन्होंने हम मुस्लिम भाई-बहनों के लिए बहुत काम किया है और हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो अभी बिहार से ना जाये. इस चलिए जानते हैं कि राजनितिक दलों की प्रतिक्रिया क्या है.

जदयू प्रवक्ता अबकर अली ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में सभी जाति और धर्मों को साथ लेकर चलने का काम किया है और बिहार को एक विकसित प्रदेश बनाने का काम किया है, तो इससे सारी जाति धर्म के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को याद कर रहे और उनके कामों की तारीफ कर रहे हैं.

बीजेपी प्रवक्ता समित शशांक ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार में सामाजिक न्याय के प्रणेता के तौर पर जाना जाता है. आज अगर मुस्लिम समाज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इतनी प्रशंसा कर रहा है, तो निश्चित तौर पर सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार में सबके साथ और सबके विकास के लिए काम किया है. बिहार को सुख और समृद्धि के राह पर चलाने का काम किया है. नीतीश कुमार बिहार में रहे या दिल्ली में रहे, उनके नेतृत्व में और उनके आशीर्वाद से बिहार की सरकार चलती रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, राजद ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. राजद प्रवक्ता मधु मंजरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ मुस्लिमों के हितैषी बनते हैं. वहीं, दूसरी तरफ उस पार्टी के साथ खड़े हैं, जो मुस्लिमों का कट्टर दुश्मन है. अब उसी के हाथ में मुख्यमंत्री बिहार को सौंप कर दिल्ली जा रहे हैं. आपके जाने के बाद बिहार के मुसलमानों का क्या होगा? क्योंकि देश के अलग-अलग राज्य में मुसलमानों के साथ दोहरी नीति अपनाई जाती है.

रिपोर्ट: रामप्रवेश कुमार

यह भी पढ़ें: 'जैसे पिताजी चलते थे, वैसे ही सबको साथ लेकर चलना है', ईद पर निशांत कुमार का बड़ा संदेश

TAGS

CM nitish kumarBihar Newspatna news

Trending news

CM nitish kumar
'अभी न जाएं नीतीश कुमार', नमाजियों ने जताया सीएम पर भरोसा, कहा- बहुत काम किया
Vaishali news
Vaishali News: पीपा पुल से गंगा में गिरा ट्रैक्टर, चालक की मौत, मौके पर भारी तनाव
Bihar Diwas 2026
जब बिहार बोलेगा तो दुनिया सुनेगी! 22 मार्च को पटना से मॉरीशस तक बिखरेगी बिहार की झलक
nitish kumar
CM नीतीश की सियासी विरासत संभालेंगे निशांत? ईद के कार्यक्रमों में मौजूदगी पर सियासत
Ustad Bismillah Khan
डुमरांव से उठी बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की धुन फिर पूरी दुनिया में छा गई
Muzaffarpur Liquor Seized
शराब तस्करों ने जहरीले डकों को बनाया पहरेदार, फिर भी पुलिसवालों के हौसले नहीं हुए कम
Purnea news
अपहरण-गैंगरेप फिर हत्या करके शव को एसिड से जलाया, पूर्णिया पुलिस ने एक दरिंदे को धरा
Begusarai News
बेगूसरायः बिना डॉक्टर-नर्स चल रहा सदर अस्पताल, लापरवाही की इंतहा देख भड़के मंत्रीजी
Bihar new Government
13 अप्रैल को CM पद से इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार, इस दिन होगा नई सरकार का गठन
delhi riots
6 साल बाद तिहाड़ से सीधे गांव पहुंचा दिल्ली दंगा साजिश का आरोपी शरजील इमाम