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मुजफ्फरपुरः कृषि मंत्री की गरिमा से खिलवाड़! लीची संगम कार्य के आमंत्रण पत्र में नहीं लिखा नाम

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में आयोजित लीची संगम कार्यक्रम में कृषि मंत्री विजय सिन्हा को बतौर मुख्य अतिथि शामिल होना था, लेकिन विभाग की ओर से आमंत्रण पत्र में उनका नाम तक नहीं लिखा गया. इसे मंत्री की गरिमा से खिलवाड़ बताया जा रहा है.

Written By  Manitosh kumar|Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: May 25, 2026, 03:04 PM IST

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लीची संगम कार्यक्रम
लीची संगम कार्यक्रम

Muzaffarpur Litchi Sangam: मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन की ओर से कृषि मंत्री विजय सिन्हा की गरिमा से खिलवाड़ किए जाने का मामला सामने आया है. दरअसल, यहां पर कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय की ओर से लीची संगम कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें कृषि मंत्री विजय सिन्हा को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था. हालांकि, कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र में उनका कहीं भी जिक्र नहीं था. जानकारी के मुताबिक, कृषि मंत्री विजय सिन्हा का आगमन सुबह 11:00 होना था, लेकिन जिला प्रशासन ने 54 मिनट के बाद इस बात की सूचना दी कि मुजफ्फरपुर में कृषि मंत्री पहुंच रहे हैं.

अब कृषि विभाग के इस लापरवाही का चर्चा किसानों के बीच काफी जोर-शोर से हो रही है. इतना ही नहीं मुजफ्फरपुर में बिहार लीची संगम का महोत्सव का अयोजन किया गया और किसानों को इस बात की सूचना ही नहीं दी गई है. जिस कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि मंत्री को करना है और उनके विभाग की ओर जारी आमंत्रण पत्र में उनका नाम ही नहीं दिया गया. लोगों के मुताबिक, ऐसा करके मंत्री की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया गया है. अब देखना होगा कि इस मामले में किन-किन अधिकारियों पर गाज गिर सकती है?

बिहार की लीची की पूरी दुनिया दीवानी है. हाल ही में राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र (NRCL) ने ‘मॉडिफाइड एटमॉस्फियर पैकेजिंग’ तकनीक विकसित की है. इस तकनीक के इस्तेमाल से अब बिना कोल्ड चेन या एसी वैन के भी लीची सामान्य तापमान पर पांच दिनों तक बिल्कुल ताजी रहेगी. इस तकनीकि की मदद से लीची उत्पादक किसानों को देश के दूसरे राज्यों में अपनी फसल भेजने के लिए महंगी एसी गाड़ियों या कोल्ड चेन पर निर्भर रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी. 

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