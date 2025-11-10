Bihar Chunav 2025: शंकर पासवान की हत्या पर गुस्से में चिराग पासवान, कहा- 'यह राजद समर्थकों की चुनावी हार की हताशा'

Bihar Chunav 2025: केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के मुजफ्फरपुर के सखौरा पटसारा गांव में बुजुर्ग शंकर पासवान के कथित हत्याकांड पर प्रतिक्रिया दी है. घटना की निंदा करते हुए उन्होंने बताया कि लोजपा (रामविलास) का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'गायघाट विधानसभा के सखौरा पटसारा गांव में शंकर पासवान की राजद समर्थकों की ओर से की गई निर्मम हत्या अत्यंत निंदनीय और पीड़ादायक है.'

उन्होंने लिखा, 'यह राजद समर्थकों की चुनावी हार की हताशा और जंगलराज को वापस लाने की मानसिकता का प्रतीक है. 'चिराग पासवान ने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि दोषियों की शीघ्र पहचान कर उन्हें कठोरतम सजा दी जाए. उन्होंने यह भी बताया कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की ओर से सांसद अरुण भारती, सांसद वीणा देवी, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी, बोचहा प्रत्याशी बेबी कुमारी और जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही व अन्य पदाधिकारी पीड़ित परिवार से मिलकर पूरी जानकारी लेंगे और न्याय की मांग करेंगे.

इससे पहले, भाजपा की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने शंकर पासवान हत्याकांड को लेकर राजद पर हमला बोला था. उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, 'बिहार आज भी लालू राज में हुए दलितों के नरसंहार को नहीं भूला है. अगर तेजस्वी यादव गलती से भी मुख्यमंत्री बनता है, तो दलित, महादलित, पिछड़ा और अतिपिछड़ा समाज के साथ अमानवीय व्यवहार होगा, और 'भूरा बाल साफ करो' की वहशी राजनीति फिर चरम पर पहुंच जाएगी.' हालांकि, मुजफ्फरपुर पुलिस स्पष्ट कर चुकी है कि यह घटना चुनाव या वोट से जुड़ी नहीं है. रविवार को मुजफ्फरपुर के एसएसपी ने बताया कि बुजुर्ग की मृत्यु का कारण मारपीट नहीं, बल्कि पेड़ से पत्ता तोड़ने से हुए विवाद में धक्का-मुक्की से गिरने के कारण हुई. फिलहाल, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले इस हत्याकांड पर राजनीतिक गरमाई हुई है.

इनपुट: आईएएनएस

