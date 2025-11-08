चुनाव के बाद मुजफ्फरपुर जंक्शन पर 'नो-एंट्री' जैसे हालात! यात्रियों को राहत देने के लिए बना 2 होल्डिंग एरिया

Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर में छठ पूजा और प्रथम चरण के मतदान के बाद यात्रियों की भीड़ अचानक बढ़ गई है. 6 नवंबर को मतदान संपन्न होने के बाद बड़ी संख्या में लोग रवाना हो रहे हैं. इसी वजह से मुजफ्फरपुर जंक्शन पर यात्रियों की जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है. यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने मुजफ्फरपुर जंक्शन पर दो विशेष होल्डिंग एरिया बनाए हैं, जहां ट्रेन लेट होने पर यात्री आराम से ठहर सकें. इन होल्डिंग एरिया में बैठने की कुर्सियां, मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट, पीने के पानी, फर्स्ट एड और सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था की गई है.

आरपीएफ इंस्पेक्टर मनीष कुमार अपने दलबल के साथ देर रात तक यात्रियों की सुरक्षा और निगरानी कर रहे हैं. रेल मंत्रालय ने इन होल्डिंग एरिया में ही जनरल टिकट काउंटर की भी व्यवस्था की है, जिससे यात्रियों को स्टेशन के बाहर लंबी कतारों से राहत मिल रही है. यात्री वहीं पर किसी भी स्टेशन के लिए टिकट प्राप्त कर सकते हैं.

सीतामढ़ी जिले के बथनाहा विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले विमलेश कुमार सिंह ने बताया कि वे अहमदाबाद में नौकरी करते हैं और छठ मनाने घर आए थे. उन्होंने कहा, 'पहले की तुलना में इस बार यात्रियों के लिए बहुत सुविधाएं दी गई हैं. यह पहली बार है, जब इतनी अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है.' वहीं, कोलकाता में काम करने वाले मोहम्मद साबिर, जो पारू प्रखंड के बेरूवा पंचायत के निवासी हैं, ने कहा कि 'हम वोट डालने आए थे, अब लौट रहे हैं. स्टेशन की व्यवस्था पहले से काफी बेहतर है, हालांकि ट्रेनों में अभी भी भीड़ है.'

मुजफ्फरपुर के निवासी सुनील कुमार झा ने बताया कि मतदान और छठ पूजा के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ गई है. पहली बार रेल यात्रियों के लिए इस तरह का होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है. रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें और किसी भी समस्या की स्थिति में स्टेशन स्टाफ या आरपीएफ से संपर्क करें.

इनपुट: आईएएनएस

