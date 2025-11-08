Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2993393
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

चुनाव के बाद मुजफ्फरपुर जंक्शन पर 'नो-एंट्री' जैसे हालात! यात्रियों को राहत देने के लिए बना 2 होल्डिंग एरिया

Bihar News: मुजफ्फरपुर जंक्शन पर लोगों की काफी बड़ी भीड़ देखने को मिल रही हैं. प्रथम चरण के मतदान और छठ पूजा के बाद यात्रियों की इतनी भीड़ देखने को मिली. रेल विभाग द्वारा इन लोगों के सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 08, 2025, 10:40 AM IST

Trending Photos

चुनाव के बाद मुजफ्फरपुर जंक्शन पर 'नो-एंट्री' जैसे हालात! यात्रियों को राहत देने के लिए बना 2 होल्डिंग एरिया
चुनाव के बाद मुजफ्फरपुर जंक्शन पर 'नो-एंट्री' जैसे हालात! यात्रियों को राहत देने के लिए बना 2 होल्डिंग एरिया

Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर में छठ पूजा और प्रथम चरण के मतदान के बाद यात्रियों की भीड़ अचानक बढ़ गई है. 6 नवंबर को मतदान संपन्न होने के बाद बड़ी संख्या में लोग रवाना हो रहे हैं. इसी वजह से मुजफ्फरपुर जंक्शन पर यात्रियों की जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है. यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने मुजफ्फरपुर जंक्शन पर दो विशेष होल्डिंग एरिया बनाए हैं, जहां ट्रेन लेट होने पर यात्री आराम से ठहर सकें. इन होल्डिंग एरिया में बैठने की कुर्सियां, मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट, पीने के पानी, फर्स्ट एड और सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था की गई है.

आरपीएफ इंस्पेक्टर मनीष कुमार अपने दलबल के साथ देर रात तक यात्रियों की सुरक्षा और निगरानी कर रहे हैं. रेल मंत्रालय ने इन होल्डिंग एरिया में ही जनरल टिकट काउंटर की भी व्यवस्था की है, जिससे यात्रियों को स्टेशन के बाहर लंबी कतारों से राहत मिल रही है. यात्री वहीं पर किसी भी स्टेशन के लिए टिकट प्राप्त कर सकते हैं.

सीतामढ़ी जिले के बथनाहा विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले विमलेश कुमार सिंह ने बताया कि वे अहमदाबाद में नौकरी करते हैं और छठ मनाने घर आए थे. उन्होंने कहा, 'पहले की तुलना में इस बार यात्रियों के लिए बहुत सुविधाएं दी गई हैं. यह पहली बार है, जब इतनी अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है.' वहीं, कोलकाता में काम करने वाले मोहम्मद साबिर, जो पारू प्रखंड के बेरूवा पंचायत के निवासी हैं, ने कहा कि 'हम वोट डालने आए थे, अब लौट रहे हैं. स्टेशन की व्यवस्था पहले से काफी बेहतर है, हालांकि ट्रेनों में अभी भी भीड़ है.'

Add Zee News as a Preferred Source

मुजफ्फरपुर के निवासी सुनील कुमार झा ने बताया कि मतदान और छठ पूजा के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ गई है. पहली बार रेल यात्रियों के लिए इस तरह का होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है. रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें और किसी भी समस्या की स्थिति में स्टेशन स्टाफ या आरपीएफ से संपर्क करें.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar muzaffarpur news

Trending news

Bihar Chuanv 2025
पहले चरण में 64.69 प्रतिशत नहीं 65.8% हुआ है मतदान, ECI ने जारी किया फाइनल आंकड़ा
bihar jehanabad news
Jehanabad News: घरेलू हिंसा की हद! शराबी पति ने पत्नी को चाकू से गोदा
Ghatsila By-Election 2025
Ghatsila Bypoll: बीजेपी के 5 महारथी बनाम हेमंत-कल्पना की जोड़ी की टक्कर
Samastipur News
दो लाशें, एक फंदा! प्रेम कहानी का खौफनाक अंत, हत्या या आत्महत्या की उलझी गुत्थी
LK Advani
लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी बन गई बिहार की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट
Jharkhand Crime News
पाकुड़ पुलिस की कार्रवाई, मकबूल शेख हत्याकांड और गिरोह का किया भंड़ाफोड़
Begusarai Accident News
Begusarai Accident News: ट्रेन में सफर बना मौत का कारण, जानें पूरा मामला
bihar chunav 2025
लालगंज में RJD कार्यकर्ताओं ने दलित परिवार को नहीं डालने दिया वोट! बूथ पर किया बवाल
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: दूसरे चरण में 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, आज NDA और महागठबंधन की ताबड़तोड़ रैलियां
Tej Pratap Yadav
तेजप्रताप यादव ने राजद पर किया तीखा हमला, कहा- ये अब पूंजीपतियों की पार्टी बन गई है