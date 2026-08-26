/मुजफ्फरपुर जमीन कब्जा मामला: LJP(R) विधायक अमित रानू पर 8 FIR दर्ज, पुलिस की गिरफ्तारी की तैयारी

सीतामढ़ी के बेलसंड के लोजपा (आर) के विधायक अमित रानू की मुश्किलें बढ़ गई है. मुजफ्फरपुर पुलिस ने विधायक पर 8 नामजद प्राथमिक दर्ज कर अब गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी गई है. मामला दर्जनों लोगों की जमीन पर कब्जा कर वहां बने घरों को तोड़ने का आरोप लगा है. इस पूरे प्रकरण में मुख्य रूप से विधायक के भाई सोनू सिंह की भूमिका सामने आई है. इसको लेकर 25 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है.साथ ही सीतामढ़ी के बेलसंड स्थित विधायक के कार्यालय से हथियार के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अन्य संभावित ठिकानों पर पुलिस छापेमारी कर रही है. हालांकि, मुजफ्फरपुर पुलिस दो दिन पूर्व विधायक के मुजफ्फरपुर के बैरिया स्थित निजी आवास पुलिस ने छापेमारी कर एक अवैध स्टांप पेपर के साथ कई बैंक खातों को बरामद किया गया है.