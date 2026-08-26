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मुजफ्फरपुर जमीन कब्जा मामला: LJP(R) विधायक अमित रानू पर 8 FIR दर्ज, पुलिस की गिरफ्तारी की तैयारी

Muzaffarpur Land Grabbing Case: सीतामढ़ी के बेलसंड के लोजपा (आर) के विधायक अमित रानू पर मुजफ्फरपुर पुलिस ने शिकंजा कसा है. विधायक पर 8 अपराधिक मामला दर्ज किया गया है. पुलिस विधायक की गिरफ्तारी की तैयारी में है. विधायक के कार्यालय से छिपे दो आरोपियों की हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तारी की है.

Written ByManitosh kumarEdited ByShailendra
Published: Aug 26, 2026, 05:57 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 05:57 AM IST
मुजफ्फरपुर जमीन कब्जा मामला: LJP(R) विधायक अमित रानू पर 8 FIR दर्ज, पुलिस की गिरफ्तारी की तैयारी
Image Credit: LJP(R) विधायक अमित रानू पर 8 FIR दर्ज (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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