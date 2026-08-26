/मुजफ्फरपुर जमीन कब्जा मामला: LJP(R) विधायक अमित रानू पर 8 FIR दर्ज, पुलिस की गिरफ्तारी की तैयारी

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सीतामढ़ी के बेलसंड के लोजपा (आर) के विधायक अमित रानू की मुश्किलें बढ़ गई है. मुजफ्फरपुर पुलिस ने विधायक पर 8 नामजद प्राथमिक दर्ज कर अब गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी गई है. मामला दर्जनों लोगों की जमीन पर कब्जा कर वहां बने घरों को तोड़ने का आरोप लगा है. इस पूरे प्रकरण में मुख्य रूप से विधायक के भाई सोनू सिंह की भूमिका सामने आई है. इसको लेकर 25 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है.साथ ही सीतामढ़ी के बेलसंड स्थित विधायक के कार्यालय से हथियार के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अन्य संभावित ठिकानों पर पुलिस छापेमारी कर रही है. हालांकि, मुजफ्फरपुर पुलिस दो दिन पूर्व विधायक के मुजफ्फरपुर के बैरिया स्थित निजी आवास पुलिस ने छापेमारी कर एक अवैध स्टांप पेपर के साथ कई बैंक खातों को बरामद किया गया है.
दरअसल, मुजफ्फरपुर जिला के अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहां-उदनडीह में 20 अगस्त को जमीन पर पूर्व से बनी कई लोगों चहारदीवारी और घरों को JCB से तोड़फोड़ किया गया था. इस मामले में विधायक के भाई सोनू सिंह पर प्रोटेक्शन गैंग के जरिए जबरन जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है. फिलहाल, पुलिस अब तक इस मामले में सुमित कुमार श्रीवास्तव, सन्नी सिंह, नन्हे सिंह और छोटू कुमार उर्फ छोटू यादव को गिरफ्तार कर चुकी है. वहीं, पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.
एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने मंगलवार की देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब तक की कार्रवाई की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में अब तक कुल 25 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं. जिसमें 8 प्राथमिकी में बेलसंड के लोजपा (आर) विधायक अमित कुमार रानू को नामजद करते हुए दर्ज की गई है. जिसके बाद पुलिस विधायक की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से वारंट लेने की प्रक्रिया में जुट गई है. वारंट मिलते ही गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी.
एसएसपी ने बताया कि 20 अगस्त को स्कॉर्पियो, थार, जेसीबी और बाइक से पहुंचे 50 से अधिक लोगों ने झपहां-उदनडीह में कई लोगों की जमीनों पर पूर्व से किए गए निर्माण को तोड़ दिया था और विरोध करने पर प्रोटेक्शन गैंग ने लोगों के साथ मारपीट करते हुए एक व्यक्ति को जेसीबी के नीचे फेंकने का प्रयास किया था. घटना के बाद पीड़ित प्रहलाद कुमार के आवेदन पर अहियापुर थाना कांड संख्या 1323/26 दर्ज किया गया था और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम गठित कर कार्रवाई शुरू की गई और पुलिस ने 24 घंटे के भीतर नामजद आरोपित सुमित कुमार श्रीवास्तव और अप्राथमिकी अभियुक्त सन्नी सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
उन्होंने बताया कि अब जिनकी जमीन पर कब्जा की गई थी, उन में से 21 अन्य पीड़ितों के आवेदन पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई. अब पुलिस की विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए विधायक अमित रानू के मुजफ्फरपुर स्थित आवास पर भारी पुलिस के साथ छापेमारी की किया.
हत्या के प्रयास, चोरी की संपत्ति रखने और आर्म्स एक्ट से जुड़े दर्ज हैं मामले
एसएसपी ने बताया विधायक अमित रानू और उनके भाई सोनू सिंह उर्फ अभिनव के का नाम आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए न्यायालय से सर्च वारंट लिया गया और 23 अगस्त को बैरिया स्थित विधायक के घर पर छापेमारी की गई. यहां से पार्टनरशिप एग्रीमेंट के कागजात, बैंक अकाउंट से संबंधित दस्तावेज और वर्ष 2017 का हस्ताक्षरित ब्लैंक स्टाम्प पेपर बरामद किया गया. पुलिस ने इस मामले में फर्जी दस्तावेज रखने और छापेमारी के दौरान पुलिस टीम के साथ बदसलूकी के आरोप में एक अलग प्राथमिकी दर्ज की है.
पुलिस के अनुसार, विधायक अमित कुमार रानू के विरुद्ध सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर थाना में वर्ष 2012 में रंगदारी, जबरन वसूली, चोरी की संपत्ति रखने और आपराधिक षड्यंत्र रचने से संबंधित मामला दर्ज है. एसएसपी ने कहा कि पूरे प्रकरण में शामिल भू-माफियाओं की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी.