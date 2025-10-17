Muzaffarpur News: तहखाने वाले ट्रक से 1.25 करोड़ कीमत के 250 किलो गांजा बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर ट्रक में बने तहखाने से करीब ढाई सौ किलो गांजा की खेप बरामद की है. टीम ने मौके से ट्रक के चालक और उपचालक को भी गिरफ्तार किया. बरामद गांजे की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपये बताई जा रही है. यह खेप सिलीगुड़ी से दिल्ली ले जाई जा रही थी, जहां से इसे इंटरनेशनल मार्केट में खपाने की योजना थी.

विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर इन दिनों मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर उत्पाद विभाग की टीम नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. इसी क्रम में उत्पाद निरीक्षक दीपक कुमार को सूचना मिली थी कि एक कंटेनर ट्रक से मादक पदार्थों की बड़ी खेप मुजफ्फरपुर के रास्ते दिल्ली की ओर जा रही है.

सूचना मिलते ही उत्पाद निरीक्षक दीपक कुमार ने एक विशेष टीम का गठन किया और कांटी थाना क्षेत्र के मोतिहारी मार्ग पर घेराबंदी कर एक कंटेनर ट्रक को जांच के लिए रोका. जब ट्रक की तलाशी ली गई तो टीम भी दंग रह गई — ट्रक की बॉडी में बने गुप्त तहखाने से अलग-अलग पैकेट में रखे लगभग ढाई सौ किलो गांजे को बरामद किया गया. मौके पर ही ट्रक के चालक और उपचालक को गिरफ्तार कर लिया गया.

पूरे मामले पर उत्पाद निरीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कंटेनर ट्रक से गांजे की खेप जब्त की गई है. बरामद खेप की कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपये आंकी गई है. विभाग की टीम अब गिरफ्तार चालक और उपचालक से पूछताछ कर ट्रक के मालिक और इस खेप से जुड़े तस्कर गिरोह का पता लगाने में जुटी है.

इनपुट: मनितोष कुमार