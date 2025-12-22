Muzaffarpur News: एक्शन में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, कई CO को लगाई फटकार, राजस्वकर्मी को निलंबित करने का निर्देश

Muzaffarpur News: सरकार बनने के बाद से लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे बिहार के उपमुख्यमंत्री सह भूमि राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा सोमवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे. मुजफ्फरपुर में जमीन से जुड़े मामलों में वर्षों से चली आ रही अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और अधिकारियों की लापरवाही पर उन्होंने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. आम लोगों की शिकायत के बाद उन्होंने कई अंचलाधिकारियों को फटकार लगाई. साथ ही काम में लापरवाही बरतने पर एक राजस्व कर्मचारी को निलंबित करने और जिले से बाहर तबादला करने का आदेश भी दे डाला.

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को जनता दरबार लगाकर जिले के 16 प्रखंडों के आम लोगों की समस्याएं सुनीं और मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए. इस दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा तब ज्यादा तल्ख हो गए, जब मुशहरी अंचल के सतपुरा के राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार की लापरवाही सामने आई. उपमुख्यमंत्री ने बिना देर किए राकेश कुमार को निलंबित करने के साथ ही जिले से बाहर तबादला करने का आदेश संबंधित अधिकारियों को दे दिया. यह कार्रवाई न सिर्फ राजस्व महकमे के लिए सख्त संदेश है, बल्कि इस बात की ओर से भी इंगित करता है कि अब जमीन से जुड़े मामलों में मनमानी करने वाले अधिकारियों की खैर नहीं है.

मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय परिसर स्थित श्री कृष्ण सिंह प्रेक्षागृह में आयोजित इस जनता दरबार में भूमि विवाद के निपटारे को लेकर हजारों लोग मौजूद रहे. दूरदराज के गांवों से आए फरियादियों ने अपनी पीड़ा उपमुख्यमंत्री के समक्ष रखी. सुनवाई के दौरान विजय सिन्हा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भूमि विवाद गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ी परेशानी है और सरकार इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने डीसीएलआर, सीओ समेत अन्य राजस्व अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनता के काम में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

कार्यक्रम के दौरान प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया. सुरक्षा से लेकर व्यवस्था तक चाक-चौबंद इंतजाम किए गए थे. उपमुख्यमंत्री ने एक-एक मामले की गंभीरता से समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया. उन्होंने सभी अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो अधिकारी अच्छे काम करेंगे, उनको पुरस्कृत किया जाएगा और जिस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले सामने आएंगे, उन्हें निलंबन या बर्खास्त नहीं बल्कि उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा.

