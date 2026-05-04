मुजफ्फरपुर में 4 दोस्तों की मौत, CM सम्राट ने बंधाया परिजनों को ढांढस, सरकार देगी मुआवजा

Muzaffarpur Road Accident: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के रतनपुर में हुई भीषण हादसे में 4 लोगों की असामयिक मृत्यु पर शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है. सीएम ने मृतकों के आश्रितों को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 4-4 लाख रुपये की मुआवजा की राशि (Ex-gratia) तुरंत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

​दरअसल, एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर खरे कंटेनर ट्रक में जोरदार टक्कर मारते हुए ट्रक के अंदर घुस गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई.

घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग मौके पर जुट गए. हादसे में मारे गए लोगों की पहचान सोनू, मंतोष, कुंदन और एक अन्य व्यक्ति के रूप में हुई है.

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वहीं, बाइक सवार दो अन्य लोगों की भी घायल होने की खबर है, जिसे गंभीर स्थिति में इलाज के लिए एनएचआई के रेस्क्यू टीम की ओर से अस्पताल में भेजा गया है. जिसमें एक हालत गंभीर बनी हुई हैं.

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