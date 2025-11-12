मुजफ्फरपुर में सरपंच के घर पर अंधाधुंध फायरिंग! बाल-बाल बचे सतीश कुमार सिंह, इलाके में दहशत का माहौल

Sarpanch Satish Kumar Singh Attacked: देर रात कुछ अज्ञात बदमाश बाइक पर सवार होकर पहुंचे. जिसके बाद सरपंच सतीश कुमार सिंह के घर को निशाना बनाते हुए गोलियां चलानी शुरू कर दीं. घटना के समय सरपंच और उनके परिजन घर में ही मौजूद थे. हालांकि लगातार फायरिंग के बीच सरपंच और उनके परिवार के लोग किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे. गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई.

बता दें फायरिंग के चलते उसके डर की वजह से सरपंच की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

घटना की सूचना मिलते ही कुढ़नी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी. पुलिस ने घटनास्थल से कई खोखे बरामद किए हैं. बताया जा रहा है कि अपराधियों ने जिस भयानक तरीके से फायरिंग की है, उससे यह साफ हो जाता है कि वे सरपंच को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आए थे. पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और घटनास्थल से सबूत जुटाने में लगी हुई है.

बता दें कि मुजफ्फरपुर में ऐसी पहले भी कई वारदातें देखने के मिलती रहती है. बीते दिनों मुजफ्फरपुर में एक दामाद ने अपने सास की गला रेतकर हत्या कर दी थी. जिससे काफी दहशत फैल गई थी. हालांकि सरपंच के यहां पर किए गए हमले से यह साफ हो जाता है कि वह सरपंच को जान से मारने के लिए आए थे.

