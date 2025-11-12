Advertisement
मुजफ्फरपुर में सरपंच के घर पर अंधाधुंध फायरिंग! बाल-बाल बचे सतीश कुमार सिंह, इलाके में दहशत का माहौल

Sarpanch Satish Kumar Singh Attacked: बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आई है. बता दें कि जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र के हरिनारायणपुर वार्ड संख्या 9 में मंगलवार, देर रात अज्ञात अपराधियों ने सरपंच सतीश कुमार सिंह के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस अचानक हुई घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. फायरिंग की आवाज सुनते लोग घरों से बाहर निकल आए और अफरा-तफरी का माहौल है.

Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 12, 2025, 04:33 PM IST

Sarpanch Satish Kumar Singh Attacked: देर रात कुछ अज्ञात बदमाश बाइक पर सवार होकर पहुंचे. जिसके बाद सरपंच सतीश कुमार सिंह के घर को निशाना बनाते हुए गोलियां चलानी शुरू कर दीं. घटना के समय सरपंच और उनके परिजन घर में ही मौजूद थे. हालांकि लगातार फायरिंग के बीच सरपंच और उनके परिवार के लोग किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे. गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई.

बता दें फायरिंग के चलते उसके डर की वजह से सरपंच की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

घटना की सूचना मिलते ही कुढ़नी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी. पुलिस ने घटनास्थल से कई खोखे बरामद किए हैं. बताया जा रहा है कि अपराधियों ने जिस भयानक तरीके से फायरिंग की है, उससे यह साफ हो जाता है कि वे सरपंच को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आए थे. पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और घटनास्थल से सबूत जुटाने में लगी हुई है. 

बता दें कि मुजफ्फरपुर में ऐसी पहले भी कई वारदातें देखने के मिलती रहती है. बीते दिनों मुजफ्फरपुर में एक दामाद ने अपने सास की गला रेतकर हत्या कर दी थी. जिससे काफी दहशत फैल गई थी. हालांकि सरपंच के यहां पर किए गए हमले से यह साफ हो जाता है कि वह सरपंच को जान से मारने के लिए आए थे.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी। बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Sarpanch Satish Kumar Singh Attacked

