Muzaffarpur News: SIR पर विपक्षी नेताओं के दावों की तो हवा उड़ गई! मुजफ्फरपुर में 88 हजार 108 वोटर बढ़ गए

Bihar SIR Final Voter List: फाइनल वोटर लिस्ट जारी किए जाने के बाद जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद जिले में 88 हजार से ज्यादा वोटर बढ़े हैं. उन्होंने कहा कि सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल हो चुके हैं और अब पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ आगामी चुनाव की तैयारी की जा रही है.
Trending Photos
Muzaffarpur Voter List: चुनाव आयोग की ओर से 30 सितंबर को बिहार की वोटर लिस्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है. एसआईआर की प्रक्रिया में जहां मतदाताओं के नाम काटने की बातें कही जा रही थीं, वहीं मुजफ्फरपुर में तो 88 हजार से ज्यादा वोटर बढ़ गए हैं. यह जानकारी जिलाधिकारी ने खुद दी है. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन होने के बाद मुजफ्फरपुर में कुल वैध वोटरों की संख्या 32 लाख 91 हजार 478 है. नए वोटर के रूप में 88 हजार 108 वोटर बढ़ गए है. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत सेन ने समाहरणालय सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की.
जिला निर्वाचन पदाधिकारी व जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि बैठक में प्रतिनिधियों को मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी साझा की गई और उनकी शंकाओं का समाधान किया गया. नये लिस्ट में मुजफ्फरपुर जिला के 11 विधानसभा क्षेत्रो में कुल 32 लाख 91 हजार 478 वोटर है, जिसमे पुरुष वोटर की संख्या 17 लाख 42 हजार 79 और महिला वोटरों की संख्या 15 लाख 49 हजार 310 है. उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के उपरांत अब निर्वाचन प्रक्रिया की तैयारी अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है.
ये भी पढ़ें- बिहार SIR में 47 लाख नाम कटे, अब 7.42 करोड़ वोटर बचे, क्या अब भी जुड़ सकता है नाम?
निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल हो चुके हैं और अब पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ आगामी चुनाव की तैयारी की जा रही है. मुजफ्फरपुर जिले में 1 अगस्त 2025 के ड्राफ्ट रोल में 32 लाख 3 हजार 370 वोटर थे,लेकिन अब बढ़ कर 32 लाख 91 हजार 478 वोटर हो गए हैं. मुजफ्फरपुर जिले के अलग अलग विधानसभा में ड्राफ्ट रोल के मुकाबले बढ़े मतदाताओं की संख्या में गायघाट में 9 हजार 299,औराई में 6 हजार 688, मीनापुर में 9 हजार 366, बोचहां में 9 हजार 476, सकरा में 5 हजार 836, कुढ़नी में 6 हजार 631, मुजफ्फरपुर में 9 हजार 317, कांटी में 7 हजार 629, बरूराज में 7 हजार 550, पारू में 7 हजार 356 और साहेबगंज में 8 हजार 960 बढ़ गए हैं.
रिपोर्ट- मणितोष कुमार
बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!