Muzaffarpur Vidhan Sabha Seat: पताही एयरपोर्ट, लीची उद्योग और सड़क चौड़ीकरण की मांग जोरों पर, कायस्थ-भूमिहार वोटरों पर टिकी नजर

Muzaffarpur Vidhan Sabha Election 2025: मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों की सबसे बड़ी मांग पताही एयरपोर्ट के निर्माण की है. इसके साथ ही यहां की पहचान लीची को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की मांग भी लगातार उठ रही है. स्थानीय लोग चाहते हैं कि लहठी उद्योग को बढ़ावा मिले और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एम्स की स्थापना की जाए.

शहर की सबसे बड़ी समस्या जाम और संकीर्ण सड़कों की है. बढ़ती आबादी और वाहनों के दबाव के कारण मुख्य मार्गों पर आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है. स्थानीय लोग लंबे समय से चौड़ीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक ठोस पहल नहीं हो पाई है.

विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी ने भाजपा के सुरेश शर्मा को कड़े मुकाबले में हराया था. विजेंद्र चौधरी को 81,871 वोट मिले, जबकि सुरेश शर्मा को 75,545 वोट मिले. इस तरह कांग्रेस उम्मीदवार को 6,326 वोटों से जीत मिली थी.

Add Zee News as a Preferred Source

2015 के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार सुरेश शर्मा ने जीत दर्ज की थी. उन्हें 95,594 वोट मिले थे, जबकि जदयू के विजेंद्र चौधरी को 65,855 वोट मिले थे. उस चुनाव में जदयू को 29,739 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था.

इस बार भी मुकाबला भाजपा के सुरेश शर्मा और कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी के बीच माना जा रहा है. क्षेत्र में कायस्थ और भूमिहार समुदाय का वोट निर्णायक भूमिका निभाता है. यही वजह है कि दोनों उम्मीदवार इन समुदायों को साधने की पूरी कोशिश में जुटे रहते हैं.

2020 की वोटर लिस्ट के अनुसार, मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,14,902 मतदाता हैं. लीची की वजह से यह इलाका न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में मशहूर है. यही वजह है कि लोग बार-बार इसकी अंतरराष्ट्रीय पहचान की मांग करते हैं.

जिले की सीटवार स्थिति देखें तो मुजफ्फरपुर नगर सीट कांग्रेस के पास है. बोचहा, गायघाट, मीनापुर और कांटी सीट पर राजद का कब्जा है. सकरा से जदयू, जबकि औराई, बरूराज, साहेबगंज, पारू और कुढनी सीट भाजपा के पास है.

ये भी पढ़ें- Lauriya Vidhan Sabha Seat: लौरिया विधानसभा में भाजपा का दबदबा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!