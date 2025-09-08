Bihar Politics: हिंदू परिवारों में मुस्लिम मतदाताओं के नाम जोड़े, मुजफ्फरपुर की वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी या कोई बड़ी साजिश?

Bihar SIR Big Mistakes: बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) यानी SIR प्रक्रिया के खिलाफ राजनीतिक दलों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है. कोर्ट में सुनवाई से पहले मुजफ्फरपुर जिले से SIR की ड्रॉफ्ट लिस्ट में बड़ी भारी गड़बड़ी सामने आई है. दरअसल, यहां ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट के प्रारूप के प्रकाशन से पता चला कि हिंदू परिवारों के बंद पड़े मकानों में मुस्लिम मतदाताओं के नाम जोड़ दिए गए हैं. इतना ही नहीं कई हिंदू परिवारों से भी बड़ी संख्या मुस्लिम वोटरों के नाम जोड़े गए है. यह जानकारी सामने आने के बाद अब इलाके में हड़कंप मच गया है और सवाल उठने लगा है कि क्या अब वोटर लिस्ट में भी घुसपैठ होने लगी है.

यह मामला मुजफ्फरपुर जिले के सकरा विधानसभा क्षेत्र के कटेसर पंचायत के मोहनपुर गांव का है. यहां कई हिंदू परिवारों के घरों में मुस्लिम वोटरों के नाम जोड़ दिए गए हैं. ग्रामीणों के अनुसार उनके गांव में मुस्लिम परिवार रहते ही नहीं है. इसके बाद भी उनके घर के पते पर मुस्लिम वोटरों नाम चढ़ा दिए गए है. इस गांव के भूमिहार परिवारों में कई मुस्लिम नाम दर्ज हैं और ज्यादातर ऐसे घरों में मुस्लिम नाम जोड़े गये हैं, जहां कई वर्षों से कोई रहता नहीं है या फिर घर में सदस्यों की संख्या कम है. मकान संख्या 36, 37 और 38 – यहां 15 मुस्लिम मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, जबकि स्थानीय लोग कहते हैं कि वहां कोई मुस्लिम परिवार रहता ही नहीं है.

जानकारी के मुताबिक, गांव में लगभग 20 से 25 परिवारों में 100 से अधिक मुस्लिमों वोटरों का नाम जोड़ा गया है. इसी गांव के पवन कुमार ठाकुर बताते है कि उनके परिवार में उनके अलावा कोई नहीं है. उनके पते पर 8 मुस्लिम मतदाताओं के नाम दर्ज हैं. इसको लेकर गांव में अफवाह और डर है कि कहीं उनके गांव में भी घुसपैठिए तो नहीं आ गए. लोग इसे बड़ी राजनीतिक साजिश बता रहे हैं. ऐसे में सवाल यह है कि आखिर SIR प्रक्रिया में इतनी भारी गड़बड़ी कैसे हो गई? आखिर ये कैसे हुआ किसी को पता नही है? इसको लेकर जब स्थानीय BLO रेणु कुमारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब वह आईं तो उन्हें पता चला कि यहां हिंदू परिवारों में मुस्लिम मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं. उन्होंने इसको लेकर अधिकारियों को जानकारी दे दी है. ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट में मिली भारी गड़बड़ी पर जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं.

रिपोर्ट- मणितोष कुमार

