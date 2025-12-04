Advertisement
मेरा नाम बुलडोजर नहीं है, मैं सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं; बिहार के गृह मंत्री ने क्यों कही ये बात

Bihar Bulldozer Action: बिहार में इन दिनों हर शहर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई चल रही है. विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है और यह तर्क दे रहा है कि अगर इसी सरकार में अतिक्रमण हो रहा था तो अब तक किसका इंतजार किया जा रहा था.

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 04, 2025, 07:39 PM IST

Bihar politics: बिहार विधानसभा में गुरुवार को विपक्ष की ओर से कहा गया कि सम्राट चौधरी का नाम पत्रकारों ने बुलडोजर रख दिया है. इस पर सम्राट चौधरी ने कहा, “मेरा नाम बुलडोजर नहीं है, मैं सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं. रही बात अतिक्रमण हटाने की, तो वह कोर्ट के आदेश से हो रहा है और एक बात तय है कि बिहार में कोई माफिया नहीं बचेगा-चाहे वह बालू माफिया हो, दारू माफिया हो या जमीन माफिया. इस पर विपक्ष ने सवाल उठाया कि जब पहले भी एनडीए की सरकार थी और अब भी एनडीए की सरकार बनी है तो यह नौबत आई ही क्यों और इसके लिए जिम्मेदार कौन है?

दरअसल, बिहार विधानसभा सत्र के चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अपनी बात रख चुके थे, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में कुमार सर्वजीत ने अपनी बातें रखी. 12 मिनट में उन्हें अपनी बात कहनी थी. अपने संबोधन में कुमार सर्वजीत ने कहा कि जिस कार्य संस्कृति के तहत काम किया जा रहा है, पत्रकारों ने सम्राट चौधरी का नाम बुलडोजर रख दिया है. बीजेपी विधायक मनोज शर्मा ने कहा कि कानून का राज है. कानून अपना काम कर रहा है. विपक्ष है ही नहीं तो विपक्ष क्या बोलेगा. 

READ ALSO: विधान परिषद में संशोधन प्रस्ताव पर तकरार, CM नीतीश के जवाब से पहले विपक्ष का वॉकआउट

इस पर राजद आलोक मेहता ने कहा कि सरकार कहां थी, जब अतिक्रमण हो रहा था. उन्होंने कहा कि कल्याणकारी राज्य में सबको जीने का अधिकार है. तोड़ने से पहले बसाने का काम होना चाहिए, जो नहीं किया गया. गरीबों को ठंड के दिन में परेशान किया जा रहा है. ये लोग जिनकी नकल कर रहे हैं, जनता उन्हें भी जवाब देगी. 

इस पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने साफ किया कि यहां बुलडोजर मॉडल नहीं, नीतीश मॉडल चलेगा लेकिन सरकार नियम कानून से काम कर रही है. एआईएमआईएम के विधायक मुर्शीद आलम ने कहा कि बुलडोजर नाम देना ठीक नहीं है. सरकार की जमीन पर अतिक्रमण है, जिसे तोड़ना उचित है लेकिन यदि किसी की निजी जमीन है तो अलग बात है. बिहार के शहरों में सड़कों पर चलना मुश्किल है. ऐसे में यह कार्रवाई उचित है.

रिपोर्ट: रजनीश, पटना

Samrat Choudhary

