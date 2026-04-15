नालंदा ने गोपालगंज से छीना था 'सरकारी जिले' का 'तमगा', अब मुंगेर के सिर सजा यह 'ताज'

मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं. बिहार में नई सरकार बन चुकी है. सम्राट चौधरी ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है. मंत्रियों के शपथ ग्रहण के लिए अब कवायद शुरू होगी और बंगाल चुनाव परिणाम आने के बाद पूरा मंत्रिपरिषद शपथ लेगा. इस बीच बिहार के कुछ जिलों के बीच चल रहे द्वंद्व में मुंगेर चैंपियन बन गया है. मुंगेर ने नालंदा से 'सरकारी जिले' का खिताब अपने नाम कर लिया है. 20 साल पहले नालंदा ने गोपालगंज से यह तमगा अपने नाम किया था. गोपालगंज के सिर यह ताज करीब 15 साल तक सजा रहा था. दूसरी ओर, 20 साल तक नालंदा बिहार का 'सरकारी जिला' कहलाता रहा. हालांकि, बीच में जीतनराम मांझी के मुख्यमंत्री बनने पर गया भी 'सरकारी जिला' रहा, लेकिन उस समय भी अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार का ही राज चल रहा था, लिहाजा, गया का दावा निष्प्रभावी रहा.

कभी गोपालगंज की बोलती थी तूती

1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे. लालू प्रसाद यादव का जन्म गोपालगंज के फुलवरिया गांव में हुआ था. उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद गोपालगंज और फुलवरिया का काफी विकास हुआ था. फुलवरिया में रेलवे स्टेशन, छोटा सा हेलीपैड और पुलिस स्टेशन बनाया गया था. रेफरल अस्पताल और बैंकिंग सुविधाएं भी लालू प्रसाद यादव के गांव में शुरू की गई थीं. लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री रहते गोपालगंज को 'सरकारी जिला' कहा जाता रहा. यहां के लोगों में गौरव का भाव होता था कि उनके जिले का व्यक्ति मुख्यमंत्री है और पूरे बिहार को चला रहा है.

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20 साल तक नालंदा का रहा राज

24 नवंबर, 2005 को गोपालगंज से 'सरकारी जिले' का खिताब छिन गया था और यह गौरव अब नालंदा के हाथ चला गया था. इसी दिन नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. नीतीश कुमार नालंदा जिले के हरनौत के कल्याण बिगहा गांव से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा शासन-प्रशासन में नालंदा के लोगों का रसूख बढ़ता चला गया. लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह गोपालगंज से जुड़ाव बनाए रखा, नीतीश कुमार ने भी वैसा ही किया. वे हर साल अपने माता और पिता की पुण्यतिथि पर कल्याण बिगहा जाते रहे.

विकास कार्यों की बात करें तो नीतीश कुमार के शासनकाल में नालंदा का काफी विकास हुआ. विश्व प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा था और उसे चालू कराने के लिए उन्होंने अहम प्रयास किए थे. इसके अलावा राजगीर में जू सफारी, ग्लास ब्रिज और बौद्ध स्तूप ​का विकास हुआ. नालंदा में पुलिस अकादमी खोली गई. राजगीर में आयुध कारखाना और रहुई में डेंटल कॉलेज की शुरुआत की गई थी. हाल ही में प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने नालंदा जिले को 500 करोड़ रुपये की सौगात दी थी. नीतीश कुमार ने जब मुख्यमंत्री पद छोड़ने और राज्यसभा जाने का फैसला किया, तब नालंदा के लोग काफी भावुक हो गए थे. उनका 'सरकारी जिले' का तगमा जो छिनने जा रहा था.

अब बारी मुंगेर की

अब नालंदा जिले से 'सरकारी जिले' का तमगा छिन चुका है और मुंगेर के सिर यह ताज सज चुका है. गोपालगंज और नालंदा के बाद अब अगला नंबर मुंगेर का है, जहां के लोग वहां के बाशिंदे होने पर गौरवान्वित महसूस करेंगे. अब गोपालगंज और नालंदा की तरह मुंगेर जिला और तारापुर विधानसभा क्षेत्र में भी विकास की गंगा बहेगी. तारापुर और मुंगेर में कल से ही मिठाइयां बांटी जा रही हैं. पटाखे छोड़े जा रहे हैं. लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है. इस खुशी में एक आस है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उस आस को महसूस कर रहे होंगे.