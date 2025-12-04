Advertisement
बिहार विधानसभा को मिला नया उपाध्यक्ष, नरेंद्र नारायण यादव निर्विरोध निर्वाचित

जदयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के निर्विरोध डिप्टी स्पीकर चुने गए. बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा. इस प्रस्ताव का अनुमोदन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने किया.

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 04, 2025, 12:36 PM IST

Narendra Narayan Yadav: जदयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के निर्विरोध डिप्टी स्पीकर चुने गए. बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा. इस प्रस्ताव का अनुमोदन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने किया. इसके साथ ही सर्व सहमति से जदयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया.

वीआईपी के उम्मीदवार को हराकर पहुंचे हैं सदन
मधेपुरा जिले की आलमनगर विधानसभा सीट चुनाव जीतकर नरेंद्र नारायण यादव विधानसभा पहुंचे हैं. वीआईपी के उम्मीदवार नवीन कुमार को उन्होंने हराया है. जदयू प्रत्याशी ने वीआईपी के उम्मीदवार को करीब 55 हजार वोटों से मात दी है. नरेंद्र नारायण यादव  ने आलमनगर से लगातार 8वीं बार जीत दर्ज की है. नरेंद्र नारायण यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है.

साल 1995 में पहली बार बने विधायक
साल 1995 में नरेंद्र नारायण यादव पहली बार विधायक बने थे. वह जदयू के बड़े और वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं. नरेंद्र नारायण यादव ने साल 1995 से आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से लगातार चुनाव जीत जीत रहे हैं. इससे पहले वह बिहार सरकार में कानून और लघु जल संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं.

वहीं, साल 2024 में फरवरी के महीने बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष बने थे. बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 24 नवंबर, 2025 को नरेंद्र नारायण यादव को प्रोटम स्पीकर नियुक्त किया गया था. उन्होंने ही निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाया था.

