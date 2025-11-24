Advertisement
नरेंद्र नारायण यादव बनाए गए प्रोटेम स्पीकर, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाई शपथ

नरेंद्र नारायण यादव प्रोटेम स्पीकर बनाए गए. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन में प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाया. इस मौके पर सम्राट चौधरी और विजय कुमार चौधरी भी उपस्थित हुए. नरेंद्र नारायण यादव नई सरकार में विशेष विधासभा सत्र में प्रोटेम स्पीकर होंगे.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 24, 2025, 06:54 PM IST

Bihar News: नई सरकार में नरेंद्र नारायण यादव प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन में प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाया. नरेंद्र नारायण यादव नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलायेंगे. इस मौके पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार चौधरी भी उपस्थित रहे. इस बार उन्होंने आलमनगर विधानसभा सीट से चुनाव में जीत हासिल की है. उन्होंने VIP के नबीन कुमार को 55 हजार 465 वोटों के अंतर से हराया. नरेंद्र नारायण यादव को 1 लाख 38 हजार 401 वोट मिले थे. 

यह भी पढ़ें: 'धरती पर डायनासोर वापस आ जाएगा, लेकिन...', जीतन राम मांझी ने RJD पर कसा तंज

बता दें कि प्रोटेम स्पीकर सदन के अस्थाई अध्यक्ष होते हैं. वो नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं ताकि सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाई जा सके. स्थायी अध्यक्ष नियुक्त होने तक प्रोटेम स्पीकर की भूमिका बेहद अहम होती है. नरेंद्र नारायण यादव आलमनगर सीट से 1955 में पहली बार विधायक चुने गए थे. इसके बाद से वो लगातार यहां से चुनाव जीतते आए हैं.

जनता दल यूनाइटेड ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां ने वरिष्ठ विधायक नरेंद्र नारायण यादव को बिहार विधान सभा के प्रोटेम स्पीकर के पद की शपथ दिलाई.' उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर नरेंद्र नारायण यादव को बधाई दी और लिखा, , 'माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां जी की उपस्थिति में नरेंद्र नारायण यादव जी को बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद के शपथग्रहण समारोह में शामिल होकर शुभकामनाएं दीं.

