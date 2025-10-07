बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही एक्शन में दिखें नवादा एसपी, सड़कों पर शुरू किया वाहन जांच अभियान

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के बाद नवादा जिले के पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान एक्शन मोड में आ गए हैं. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए सघन वाहन जांच अभियान शुरू किया है. यह अभियान विशेष रूप से मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बिहार-झारखंड सीमा पर आने-जाने वाले वाहनों पर केंद्रित है. एसपी के खुद सड़कों पर उतरने से गाड़ी चालकों में हड़कंप मच गया है.

यह भी पढ़ें: संविधान-दलित विरोधी भाजपाई मामले में चुप क्यों हैं?: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव

अवैध परिवहन पर अंकुश लगाना

इस जांच का मुख्य उद्देश्य चुनाव के दौरान अवैध गतिविधियों, जैसे हथियार, नकदी और शराब की तस्करी को रोकना है. आचार संहिता लागू होने के साथ ही पुलिस की यह सक्रियता महत्वपूर्ण मानी जा रही है. एसपी धीमान ने स्पष्ट किया कि यह विशेष चेकिंग अभियान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है. इसका लक्ष्य अवैध परिवहन पर अंकुश लगाना है. एसपी जैसे ही रोड पर उतरे तमाम पुलिस पदाधिकारी में भी खलबली मच गई है. इसके बाद एसपी ने खुद ही एक-एक गाड़ी को चेक करना शुरू कर दिया. चेकिंग अभियान को देखकर लोग सोच में पड़ गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान

चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा कर दी है. CEC ज्ञानेश कुमार ने सोमवार (6 अक्टूबर) को बताया कि इस बार राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर मतदान दो चरणों में होगा. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी. चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!