बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही एक्शन में दिखें नवादा एसपी, सड़कों पर शुरू किया वाहन जांच अभियान

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो चुका है. वहीं, नवादा एसपी अभिनव धीमान ने सुरक्षा व्यवस्था सघन वाहन जांच अभियान की शुरुआत की है. जिसका उद्देश्य चुनाव के दौरान अवैध गतिविधियों को रोकना है. आचार संहिता लागू होने के साथ ही पुलिस की यह सक्रियता काफी अहम मानी जा रही है.

 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 07, 2025, 07:29 AM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के बाद नवादा जिले के पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान एक्शन मोड में आ गए हैं. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए सघन वाहन जांच अभियान शुरू किया है. यह अभियान विशेष रूप से मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बिहार-झारखंड सीमा पर आने-जाने वाले वाहनों पर केंद्रित है. एसपी के खुद सड़कों पर उतरने से गाड़ी चालकों में हड़कंप मच गया है.

अवैध परिवहन पर अंकुश लगाना
इस जांच का मुख्य उद्देश्य चुनाव के दौरान अवैध गतिविधियों, जैसे हथियार, नकदी और शराब की तस्करी को रोकना है. आचार संहिता लागू होने के साथ ही पुलिस की यह सक्रियता महत्वपूर्ण मानी जा रही है. एसपी धीमान ने स्पष्ट किया कि यह विशेष चेकिंग अभियान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है. इसका लक्ष्य अवैध परिवहन पर अंकुश लगाना है. एसपी जैसे ही रोड पर उतरे तमाम पुलिस पदाधिकारी में भी खलबली मच गई है. इसके बाद एसपी ने खुद ही एक-एक गाड़ी को चेक करना शुरू कर दिया. चेकिंग अभियान को देखकर लोग सोच में पड़ गए हैं.

बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान
चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा कर दी है. CEC ज्ञानेश कुमार ने सोमवार (6 अक्टूबर) को बताया कि इस बार राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर मतदान दो चरणों में होगा. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी. चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. 

 

bihar chunav 2025Nawada News

