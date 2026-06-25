'आपातकाल के काले अध्यायों' को पढ़ेंगे 9वीं क्लास के स्कूली बच्चे, NCERT ने पाठ्यक्रम में शामिल किया इमरजेंसी चैप्टर

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NCERT Emergency Chapter: अब 9वीं क्लास के बच्चों को ही भारतीय लोकतंत्र के काले अध्याय ‘आपातकाल’ के बारे में पढ़ने को मिलेगा. NCERT ने 9वीं कक्षा के लिए जारी सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक में 'इमरजेसी' चैप्टर को प्रमुखता से जगह दी है. नए पाठ्यक्रम में इमरजेंसी को प्रमुख चुनौतियों में से एक के रूप में पेश किया गया है, क्योंकि उस दौरान ज्यादातर मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे. इसका जिक्र नई तैयार की गई सोशल साइंस की पाठ्यपुस्तक 'अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड' (Undersयह पहली बार है जब कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक में इमरजेंसी पर एक सेक्शन जोड़ा गया है. tanding Society: India and Beyond) में मिलता है, जिसमें भारतीय लोकतंत्र की खूबियों और चुनौतियों पर चर्चा करने वाले एक अध्याय में इमरजेंसी को शामिल किया गया है.
NCERT के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि यह पहली बार है जब कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक में इमरजेंसी पर एक सेक्शन जोड़ा गया है. यह स्कूल के पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि देश ने हाल ही में 1975 में इमरजेंसी की घोषणा के 50 साल पूरे किए हैं. सेक्शन में लिखा है, "भारत में लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक तब आई जब 1975-77 में इमरजेंसी लागू की गई. 1970 के दशक की शुरुआत में, इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति जनता में असंतोष बढ़ रहा था. बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और कुशासन के आरोपों के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए."
इसमें आगे कहा गया है, "जून 1975 में, सरकार ने आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय इमरजेंसी लागू की. इस दौरान, ज्यादातर मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और कई राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया. लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भारी दबाव पड़ा और नागरिकों की आजादी सीमित कर दी गई." किताब में इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है.
किताब में लिखा है, "जयप्रकाश नारायण - एक राजनीतिक नेता और समाजवादी विचारक, जिन्हें 'लोकनायक' के नाम से जाना जाता है - के नेतृत्व में चले जन-आंदोलनों ने छात्रों और नागरिकों, खासकर बिहार और गुजरात में, लामबंद किया. 1977 में इमरजेंसी हटा ली गई और आम चुनाव हुए, जिससे लोगों को वोट के जरिए अपनी इच्छा जाहिर करने का मौका मिला. सत्ताधारी सरकार की हार ने भारतीय लोकतंत्र की ताकत को दिखाया और लोकतंत्र के महत्व को उजागर किया." इमरजेंसी वाला सेक्शन लोकतांत्रिक प्रणालियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर व्यापक चर्चा का हिस्सा है. इमरजेंसी के अलावा, यह किताब लोकतांत्रिक कामकाज के लिए चुनौतियों के तौर पर फेक न्यूज़, गलत जानकारी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, सार्वजनिक नियमों का उल्लंघन, गरीबी, क्षेत्रीयता, सामाजिक भेदभाव और लैंगिक असमानता जैसे मुद्दों पर चर्चा करती है.
इस चैप्टर में "लोकतंत्र और आप" नाम का एक नया सेक्शन भी जोड़ा गया है. NCERT का कहना है कि इसे पहली बार इसलिए शामिल किया गया है ताकि छात्र क्लासरूम में सीखी गई बातों को एक नागरिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदार के तौर पर अपनी भूमिका से जोड़ सकें. इमरजेंसी के अलावा, नई किताब में भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और संस्थाओं पर काफी ज़ोर दिया गया है. इसमें भारत में लोकतांत्रिक कामकाज की शुरुआत शुरुआती ऐतिहासिक दौर से ही मानी गई है और आज के शासन में उनकी अहमियत को समझा गया है. किताब में लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका पर भी एक खास सेक्शन है, जिसमें मीडिया को "लोकतंत्र का चौथा स्तंभ" बताया गया है और लोगों की चिंताओं को उठाने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में इसकी भूमिका पर जोर दिया गया है.
भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के बड़े पैमाने को दिखाने के लिए, किताब में वोटरों की भागीदारी, वोटिंग के लिए बुनियादी ढांचे और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े तथ्य और आंकड़े शामिल किए गए हैं. इसमें बताया गया है कि 2024 में भारत में 96.8 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर थे और देश भर में फैले वोटिंग सेंटर्स के बड़े नेटवर्क का ज़िक्र किया गया है. इसके अलावा, यह चैप्टर शासन में नागरिकों की भागीदारी दिखाने के लिए ज़मीनी स्तर के लोकतंत्र की केस स्टडीज़ का इस्तेमाल करता है, जिसमें गुजरात की एक पंचायत और त्रिपुरा की महिलाओं के अनुकूल पंचायत शामिल हैं.
रिपोर्ट- ऋषभ राय