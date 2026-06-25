'आपातकाल के काले अध्यायों' को पढ़ेंगे 9वीं क्लास के स्कूली बच्चे, NCERT ने पाठ्यक्रम में शामिल किया इमरजेंसी चैप्टर

इस चैप्टर में "लोकतंत्र और आप" नाम का एक नया सेक्शन भी जोड़ा गया है. NCERT का कहना है कि इसे पहली बार इसलिए शामिल किया गया है ताकि छात्र क्लासरूम में सीखी गई बातों को एक नागरिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदार के तौर पर अपनी भूमिका से जोड़ सकें. इमरजेंसी के अलावा, नई किताब में भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और संस्थाओं पर काफी ज़ोर दिया गया है. इसमें भारत में लोकतांत्रिक कामकाज की शुरुआत शुरुआती ऐतिहासिक दौर से ही मानी गई है और आज के शासन में उनकी अहमियत को समझा गया है. किताब में लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका पर भी एक खास सेक्शन है, जिसमें मीडिया को "लोकतंत्र का चौथा स्तंभ" बताया गया है और लोगों की चिंताओं को उठाने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में इसकी भूमिका पर जोर दिया गया है.