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'आपातकाल के काले अध्यायों' को पढ़ेंगे 9वीं क्लास के स्कूली बच्चे, NCERT ने पाठ्यक्रम में शामिल किया इमरजेंसी चैप्टर

Emergency Chapter: यह पहली बार है जब कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक में इमरजेंसी पर एक सेक्शन जोड़ा गया है. इस चैप्टर में "लोकतंत्र और आप" नाम का एक नया सेक्शन भी जोड़ा गया है. चैप्टर में इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 25, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:09 AM IST
'आपातकाल के काले अध्यायों' को पढ़ेंगे 9वीं क्लास के स्कूली बच्चे, NCERT ने पाठ्यक्रम में शामिल किया इमरजेंसी चैप्टर
Image Credit: आपातकाल (Zee Media Archive)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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